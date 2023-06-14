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自由廣場》性騷擾追訴期間應該延長？

2023/06/14 05:30

◎ 劉長青

近日社會上諸多有關性騷擾，甚至性侵害的事件被報導，且被檢舉的人包括公眾人士、各級民代、各級學校教師等，受害人的心理或許可以藉由公權力的介入而稍獲補償，但其心理的陰影卻是難以衡量的。

由於性騷擾與性侵害不同，雖然我國於九十八年頒布了性騷擾防治法，但第十三條僅規定事件發生後一年內向加害人所屬機關、部隊、學校、機構、僱用人或直轄市、縣（市）主管機關提出申訴；但刑法的強制猥褻罪部分又似乎與性騷擾防治法有所重疊。且若被性騷擾當事人未成年，又有兒童及少年福利與權益保障法第九十七條的適用，因此可了解性騷擾在實務上有實行的困難。由當事人舉證開始，便會涉及一連串的會議與訴訟程序，且近日新聞事件多超過一年以內的追訴期，就法律層面而言，法院逕可不受理。但也由於這種實務面上的困難，越來越多當事人選擇使用大眾媒體為自己發聲，如以臉書、新聞媒體和記者會等方式來捍衛自己的權利，此舉雖然滿足了大眾的想像，但卻也可能使自己陷入公然污辱的危險境地。

因此目前立法機關應盡速統整相關法律，首先是明確區分性侵害與性騷擾、猥褻的定義，其次是依照被害人年齡做出成年及未成年的區分，如果是發生在學校，由於學生的年紀不同，因此也應該檢討學校性平委員會的適法性，避免刑事或民事判決與性平委員會決議不相符的狀況。且因性平委員會如認定加害人有性騷擾或性霸凌之行為，有解聘及終身不得聘任為教師之必要，使得當事人身分產生改變，如果因為民刑事獲判無罪，但身分已經發生改變，將使學校陷入長期爭訟，對學校發展實為不利，因此如果現行法律無法相對應做出修正，延長性騷擾追訴期限至兩年或許是一個選擇。

（作者是小學校長）

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