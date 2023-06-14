自由廣場》李毅的狂妄與凶殘

◎ 黃嘉瑋

二○一九年四月，統促黨總裁張安樂邀請旅美中國鷹派學者李毅來台演講（後被陸委會令移民署驅逐出境）。李毅和前總統馬英九握手合照，一身簡便的服裝，連上衣都沒紮進休閒褲，如此輕浮的穿着，顯然是對馬總統的蔑視，他後來也與張安樂和前國民黨主席洪秀柱都有合照。

近日「台海和戰對話」中，兩岸學者在美國激烈的抬槓，列席者中有國民黨前衛生署長楊志良等人。李毅幾近瘋狂地說，「如果武統台灣，中國人民死傷一．四億人在歷史上算是小菜一碟。甚至核戰犧牲西安以東五百個精華城市也在所不惜。」簡直視人民生命如螻蟻。爭辯中瀰漫著一股濃濃的煙硝味！不過，小粉紅後來卻嗆李毅：「要戰，你們全家先上。」

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香港「大紀元時報」去年十一月報導李毅在推特媒體以簡體字狂稱：「解放台灣，解放軍傷亡不會超過兩位數，台灣雜種根本沒有還手之力，也不敢還手，誰抵抗就株連九族。戰後治理也很容易，先屠一半，剩下的就比狗還聽話，定時投餵骨頭就行了。」

李毅在另一篇推文更寫道：「如何解決台灣降而不服的局面？一個字：屠，『台獨必須死』這五個字必須要印在每個台灣人腦海裡，誰帶頭就殺誰。」

他是知名學者，讀書人一舉一動應是溫文儒雅的，但他開口閉口都是「殺」和「屠」，如此言論和殺人魔又有何不同？這種極端的民族主義思想，在現代文明世界中殊屬罕見，如果用來教育中國人的後代，那全世界都將永遠陷入動亂的局面。

最後，希望全台同胞們能夠團結在一起，當中共要武統台灣時，大家要挺身為民主、自由、法治、人權而奮力抵抗，務必讓解放台灣日，成為中共垮台時！

（作者是退休勞工）

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