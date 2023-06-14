自由廣場》美日韓同盟 未來亞洲北約主幹

◎ 姚中原

北韓五月卅一日發射一枚火箭，將軍用偵察衛星「萬里鏡一號」送上軌道，但因發射失敗，北韓當局宣布近期內將再度試射；美日韓立即同聲譴責，美國印太司令部也重申北韓是以「彈道飛彈技術進行發射」，公然違反聯合國安理會多項決議，造成東北亞局勢緊張，破壞區域和平穩定，未來三方將持續合作監控北韓動作。

近來美日韓在朝鮮半島與台海安全議題，多次採取共同軍事或外交行動，一致防範並譴責北韓頻頻試射飛彈與中共武力威脅台灣行為。以上三國合作趨勢，若能持續擴大下去，將有助於未來「亞洲北約」的形成並發揮重要影響力。

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北大西洋公約組織（簡稱北約），為冷戰時期兩強對峙下產物，是全球軍力最強大的集體安全組織；參與國家高達卅一國，各國基於對民主、人權及法治的共識，運用政治智慧並結合軍事力量，維持歐洲安定六十多年之久。至於「小北約」或「亞洲北約」概念，早在廿年前美國學界即有倡議，但一直未實現。兩年前，上述戰略構想，再被美國官員正式提出並希望落實。

二○二○年八月美國前副國務卿畢根（Stephen Biegun）參與「美印戰略夥伴論壇」舉行的第三屆印美領導人峰會時表示，美國希望與「四方安全對話（Quad）」的成員國印度、日本和澳洲建立類似北約組織，以防範中國潛在挑戰；畢根並說明，美國目標是結合美印日澳四國和印太地區其他國家，共同抵禦中國威脅，並組建一個擁有共同價值觀的關鍵多數，未來期盼更多全球國家加入，形成類似北約的軍事同盟關係。

除了上述「四方安全對話」機制外，筆者研判「美日韓同盟」未來更將扮演「亞洲北約」主幹角色。此因不到一年時間，美日韓已共同舉行兩次大型的海上聯合軍事演習，亦在國際場合召開過兩次元首高峰會談，顯示三國合作關係緊密；尤其近來日韓的國際地位逐漸重要，例如北約組織正討論在東京設立聯絡處，聯合國大會本月六日也投票選出南韓為聯合國安理會非常任理事國，這些都有利於未來美國抗衡中國的全球戰略布局。

俄烏戰爭後，「台海軍事危機」和「北韓核武威脅」已是全球最易爆發戰爭的兩大火藥庫，其中台海戰爭更是國際預防與關注焦點。當前印太地區雖有美菲、美澳同盟，以及澳英美安全合作聯盟（AUKUS）等機制，但未來亞洲仍須建立一個更為完整、更為強大的集體安全結構，才能真正抗衡中國軍事威脅。

在美國主導下，近來美菲同盟強化合作並增建四處軍事基地、AUKUS正積極製造至少三艘以上的核潛艦、美日韓計劃展開更大規模的實彈聯合軍演，以上皆是「亞洲北約」成型前的指標跡象。台灣未來可深入研究，即如何在美國協助下，加入上述區域跨國的多邊安全體系，並逐步建立軍事合作關係。

（作者是前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）

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