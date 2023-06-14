社論》柯文哲想討好誰？

上週末，AIT主席羅森柏格到高雄「移樽就教」柯文哲。柯轉述，美方一再表明不會干預台灣選舉，不管誰當選，希望台美關係都保持良好，他也表示不管誰當選，台美關係都不會改變。言下之意，彷彿華府也能接受他。而不久前，葛來儀分析說，她推測北京比較支持柯。但柯解讀成，自己是最能夠和美中兩邊溝通的人，遭葛反駁。看來，所謂的超越藍綠之外，柯還想再塑造一種形象：他是美中的公約數。只不過，地緣動態的發展，已令台美、兩岸處於不平衡關係。

日前柯文哲訪日時稱：自己在擔任台北市長時，不認同中國所說的「共識」，但中國接受了他提出的「兩岸一家親」主張，進行了對話。他認為，問題是中國本身並沒明示九二共識的明確定義。柯文哲說，一直到現在他都沒真正看過中國官方版本很清楚的定義九二共識是什麼。他難道不知道，國共的九二共識，本來就是緊箍咒？作用是使人神經錯亂，認同台灣屬於中國，並致力兩岸統一！

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胡錦濤時代，有「兩岸一家人」的提法。習近平新時代，改為「兩岸一家親」。相同的是，兩者都訴諸「中華民族主義」。比較像是，柯本人回覆了北京的通關密語。葛來儀推測北京比較支持柯，不無道理。反倒是，前年年中，台灣疫情吃緊，AIT處長酈英傑據統計指出，台灣確診人數相比全世界仍算低。柯文哲卻高分貝嗆聲：萊豬也吃了、軍火也買了，所以勒？台灣才死十一個人還不算多？美國沒有賣任何一支疫苗給台灣！結果，話音剛落，美國援台二五○萬劑疫苗便抵達台灣了。中國武嚇台灣，高談「兩岸一家親」；美國大力挺台，未聞「台美一家親」。柯的調調，流露著「疑美論」的風味。

對中國，柯文哲總是顯得善體人意。去年，台北市議會審議預算時附但書：若共機、共艦持續擾台，則市府不得動支雙城論壇預算及核銷。然而，不放過任內最後一次機會，柯文哲仍秘密籌辦、硬是上場，形成解放軍機艦擾台、對台統戰宣傳活動同時上演的荒謬劇。他的堂皇說法是：「交流比斷流好，對話比對抗好，友善比仇恨好。」柯文哲，郭台銘，互相拉抬。互相拉抬，四年前作用小，四年後作用顯然變大了。這次，郭大膽拋出和平宣言，不過，想用郭當槓桿的柯，可能不想走得那麼快。更遠的路，等當選再說吧。

訪日接受訪問談釣魚台，柯說「一般台灣人不是想要那塊土地，而是希望可以在那裡捕魚就好」，看不出來想討好誰。他回應批評：執政最重要目的就是解決老百姓每天遇到的問題，這是要優先處理，主權有爭議之後再處理。都已參選總統了，還對主權問題缺乏敏感度，難怪他似乎並不拒絕九二共識，只期待北京給他可接受的定義。偏偏，所謂的「九二共識」，乃制伏孫悟空的緊箍咒，並無理性內容可言。北京唸起緊箍咒，接受九二共識戴上頭箍的人，只能乖乖按它的指令行動。北京一開始就擺明：「九二共識核心是堅持一個中國原則，認同兩岸同屬一中。」台灣哪些人依緊箍咒辦事，大家不難辨識。至於被緊箍咒控制者，若幻想其中有模糊空間，一旦模糊的煙霧散去，便會發現自己陷入一中流沙。二○一六至今，北京不與小英政府往來，理由是「民進黨當局固守台獨分裂立場，拒不承認體現一個中國的九二共識」、不承認「兩岸中國人一家親」。不戴上頭箍，既然如此，談也白談。反台獨，為國家謀統一，為民族謀復興，「體現一個中國的九二共識」，乃習近平新時代的緊箍咒。此所以，朱立倫當選主席回覆習近平賀電，新華社的報導連「求同尊異」四個字都刪除了。按照新時代的做法，「九二共識就是習思想」，遲早會是北京給柯文哲的「明確定義」。

「九二共識」、「兩岸一家親」云云，說穿了，是北京對台灣設定的遊戲規則。北京的遊戲規則，不在乎主體性的柯文哲，似乎自信可以游刃有餘。許多人眼中的「被統戰」，他反問「為什麼不說是我們反統戰或是反攻大陸」，口氣、志氣都不小，就怕道高一尺、魔高一丈。當年，李登輝陪江澤民哈啦兩會協商，頭腦清醒地沒戴上頭箍，也令北京深惡痛絕至今。而後，連戰、馬英九至朱立倫，紛紛戴上頭箍，也都證明了頭箍會令人頭殼壞去。柯文哲，以及侯友宜，會搶著戴上頭箍嗎？這是他們的智力測驗題目。

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