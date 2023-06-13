社論》幼兒餵藥？國家養？

台灣是全球少子化最嚴重的國家之一，有志競選總統者對這一公共議題不能不嚴肅面對。新北市長侯友宜將代表中國國民黨出馬參選總統，最近在這一議題備受考驗。他上週四到政治大學與學生互動，為新北市一家幼兒園發生餵食管制藥物事件兩度鞠躬道歉，坦承保護孩子不夠周全。同一場合，他還呼應鴻海科技創辦人郭台銘「○到六歲國家養」的主張，強調每年增加六百億元經費，即可解決台灣少子化問題。

幼兒園餵藥事件發生在板橋，但備受全國關注。幼兒是國家未來主人翁，家庭呵護的寶貝，卻傳出遭餵藥的駭人聽聞情事，在近年因應少子化而推廣公私立托育教保服務趨勢中，只要是有幼兒的家長，無不關切此事。台中市長盧秀燕就此強調事件雖不在台中發生，仍引起台中家長擔憂，乃啟動了「守護幼童安心專案」；台南市長黃偉哲也提出「強化幼兒保護」相關機制，教育部發函各縣市加強相關查察，俱見這一事件眾所矚目。

請繼續往下閱讀...

政治上，侯友宜力求當市長、選總統兩面光，但幼兒園餵藥案卻事與願違，既讓事件成為全國議題，突出其帶職參選的分身乏術，為他試圖邁向總統之路增添考驗。身為六都人口最眾的新北市長，對這次事件處理被指反應遲緩、資訊不透明、後續安置混亂、溝通無管道、幼兒就醫檢驗慢半拍、會見家長閉門不公開。政大學生因而嗆他：保護孩子都做不到，怎麼保護台灣？

幼兒園餵藥案也顯示，新北市府未能記取「恩恩案」教訓，把失靈的政府機器螺絲拴緊，在發生攸關公眾福祉的重大事件時協調有效運作。去年四月，兩歲男童恩恩染疫不治，家長指送醫急救過程遭延誤。事經監察院調查，直指「政府失靈，中央、地方政府都難卸責」。不同的是，「恩恩案」牽涉中央疫情處理機制，幼兒園餵藥案卻全然是新北市政府權責。一年之間，攸關公眾健康重大事件接連發生，顯示其系統運作協調及效能出了問題，對一向以「侯侯做代誌」為標榜的侯友宜，不啻打了一記耳光；也凸顯政治人物的口號不論喊得如何漂亮，事實才是真正的檢驗標準。

若說幼兒園餵藥案檢驗侯市府「做代誌」能耐，呼應「○到六歲國家養」則反映有志大位者的格局。誠然，少子化已成國安危機，且已然衝擊經濟、教育、社會、政治、安全等諸多層面，但「○到六歲國家養」絕非有效的正本清源之計；大選時節喊出，尤有媚俗騙選票之嫌。

台灣人口問題嚴重，少子化尤為現在進行式。據美國中央情報局（CIA）評比，我國每一婦女生一．○九個嬰兒，生育率低於人口平衡所需的二．一個，不如全球平均的二．四二個，居全球倒數第一。生育率低迷，人口出生率隨之下滑，只約千分之七．三三，同樣在全球居最末段。孩子生得少，人口增加必然緩慢；我國千分之○．三的年成長率，雖高於近年人口已呈減少的日本，在全球排名也屬末段班。

因應人口問題，政府責無旁貸，「○到六歲國家養」卻有所不宜。箇中道理很簡單，政府可以鼓勵生育，並在財政能力容許的前提提供適當補助或照料，但生兒育女是個人的事，政府不能生小孩，養育也不可越俎代庖。整體而言，把個人份內的事推給國家，慣見於政治言語。然而，國家是誰？國家的收入來自人民，不是天上掉下來的；政府可濟貧助弱扶傾，但不當且過度承擔個人應盡的義務，拖垮財政、拖累全民、禍延下一代的各國前例不少，可為殷鑑。個人不能卸責，政府尤不能自以為萬能，替人民生兒育女。

實務上，綜觀各國，不外從醫療、托育、教育、社保、稅費等方面著手，因應人口問題，且常配合檢討住宅及移民等政策。就此而言，「我國少子女化對策計畫」是實施中的政策措施，以「○到六歲國家一起養」為口號，目標要讓年輕人敢婚、願生、樂養；多了「一起」兩字，心態及政策措施都相對較務實。我國該做的，是全盤檢討調整既有政策措施，確實以處理國安危機的戒慎恐懼態度，認真積極對症下藥，由政府、企業、個人合作，求其有效推動。畢竟，光撒錢或可能治標，人民才是人口趨勢的最終決定者。

人口問題不是一天造成的，其形成緩慢而長遠，改善現狀要高瞻遠矚。現今問題明顯浮現，是過去未積極面對所致；如再拖延，將演變成難以承受的危機，代價慘重，台灣沒有不力求有效處理的本錢。有志當總統的人，尤不能信口開河。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法