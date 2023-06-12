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自由廣場》先別理髮 幼兒園餵毒疑案毛髮檢驗know-how

2023/06/12 05:30

◎ 王怡人

近日來有關幼兒園餵毒的疑案引起了社會相當大的關注。通常採用抽血驗尿可檢驗出是有否接觸毒物，但幼童血液中參考安全值為何，是否跟成人相同，有待商榷。尿液可先做定性篩檢，驗出陽性再定量。毒物多由尿液排出驗尿通常較易檢測出。若暴露時間已久檢測不出，可採毛髮送驗，更可了解接觸到毒物的詳情。

巴比妥藥物半衰期約65~160小時，成人攝入巴比妥約三天後就較難在血液與尿液檢測到相應的成分。然而兒童的肝腎器官尚未發育完全，可能需更長的時間來代謝藥物。建議疑有接觸毒物之幼兒，近日先不剪髮，以待來日採檢。以下將探討毛髮檢測毒物的重要性及相關方法。

毛髮檢測毒物的重要性有一、長期保留：毛髮中的毒物可以保留數月之久，檢測可追蹤過去約六個月暴露情況，提供更全面的信息。

二、非侵入性：毛髮檢測相對於抽血及採集尿液來說，較為簡便和非侵入性，對幼兒來說接受度高。但測巴比妥須克服技術問題，除從國外取得標準品參考國際標準處理外，需反覆驗證才能提高精確性。

三、精確性：毛髮分段分析提供了較準確的毒物暴露史，能區分單次暴露和臨床治療中的長期使用藥物，進一步能推測中毒發生的時間，為案件調查提供了有力支持證據。

毛髮檢測毒物需以下步驟一、樣本收集：如嫌犯否認曾給受害人任何毒品，三個月後只能從受害人後腦勺採集了頭髮樣本。剪髮時要沿頭皮從髮根處剪，通常需二到三公分的長度，以涵蓋過去數個月時間範圍毛髮樣品。一次至少需要五十根頭髮，需避光保存，避免汙染。

二、樣本準備：將頭髮樣本徹底清洗，去除表面的污染物和外部殘留物，後將頭髮切成小段1.2公分的長度進行分析，看在髮束的第幾段檢測到毒物。

三、毒物檢測：使用高效液相色譜質譜儀(HPLC-MS)或超高效液相色譜與高分辨率聯用質譜(UHPLC-HRMS)方法，用於定性和定量測定頭髮樣本中的巴比妥類藥物，可提供個別的分子量。(Forensic Sci Res. 2022; 7: 78–87.)

至於幼兒暴露量之評估，可依暴露情節不同，分別估量其暴露濃度及接觸時間，再將各部分資料整合，估計其總暴量。（作者為陽明交通大學環境與職業衛生研究所教授）

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