自由廣場》國防部扼殺頂大募兵路

◎ 周懷樸

二○一九年國立清華大學破天荒招收了一批優秀高中畢業生從軍報國！二○二○年台大等七所頂尖國立大學亦加入，開啟了我國募兵新的一頁。

國防部歷年在清華大學辦理ROTC（預備軍官訓練團）說明會，從未有學生加入，為突破募兵之困境，及建立培育文武兼備人才之教育模式，清華大學於二○一七年研議招生計畫，直接招收高中畢業生為國軍育才。與國防部多次協調終獲同意成立「國防學士班」。清華四年來已經招收了十餘位優秀的高中同學從軍報國，其中不乏建中、北一女中等高中之高材生！今年首屆四位同學畢業，培育了文武雙全的學生、拓展了校園的多樣性及教育的多元性，創下清華教育的新紀錄。

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清華為國培育文武兼備的軍事人才殫思竭慮，成立國防教育中心，安排曾任國安委員、軍事學院榮譽講座之資深教授擔任總導師，輔導學生課業及生活；自費禮聘國軍退役高階將領擔任國防教育師資，並開放一般同學選修；開設全英語授課軍事課程，安排與國際頂尖軍校生交流，提升外語能力與國際視野；並募款成立國防獎學金獎勵同學。清華藉由辦理國防學士班，有形無形提升了校園敬軍愛軍意識及一般學生的國防素養，也達到營造校園多樣性、多元化的重要教育目的。

不幸部份立法委員及媒體批評招生率低、退訓率高，卻不了解頂尖大學募兵之用心，及以往從無ROTC學生之慘況！國防部非但未能強力維護說明、與學校研議改進，反而以逃避心態，下令台大、政大、成大、中央、中興、中山、台北、清華等八校停辦國防學士班，阻止頂尖大學自發性招募學生報效國家、扼殺有志從軍報國進入頂尖大學就學的高中生之路，令人痛心！

頂尖大學如果因為辦理國防學士班業務不符效益，自然會向國防部反映停止招生，何勞國防部動刀！在國家延長義務役役期、擴大備役召訓量能、提升全民國防意識之際，大開倒車，購買武器卻忽視優質軍事人才之培養，停辦國防學士班，將無助於國防之提升、募兵之推展，實非國家之福。請國防部三思！三軍統帥明察！（作者為國立清華大學前副校長）

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