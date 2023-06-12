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社論》推動綠能發電要加緊腳步

2023/06/12 05:30

民進黨政府朝「二○二五非核家園」前進依舊堅定不移，但在核電廠除役後，擔綱兩成供電主力的綠電發展卻不如預期，引發外界「缺電」疑慮。日前，台積電董事長劉德音直言，台灣綠電發展不夠快；台灣美國商會發布「二○二三台灣白皮書」也指出，台灣雖然力求大幅調整能源結構，但進度「遠遠落後」，連帶影響產業運作與國家安全，呼籲提出明確的規劃藍圖。

美國商會白皮書對於政府發展綠電慢半拍的憂心，經濟部長王美花坦言，台灣大力推動綠能建設是在蔡政府執政後的二○一六年開始，與國際相較確實慢了，但「三步作兩步走」，對未來綠電達標仍充滿信心。事實上，為因應極端氣候、溫室效應、節能減碳之潮流，防範天災地變，替代能源成為電力供應的主要選項；而小英政府亦以「二○二五非核家園」作為能源轉型藍圖，訴求能源的黃金比例為「再生能源二十％、天燃氣五十％、燃煤三十％」，追求「展綠、增氣、降煤、非核」目標。平實而論，這些目標理想性很高，但理想與現實仍存在巨大落差，導致目前替代能源之進度確如美國商會所言「遠遠落後」。根據經濟部最新全國電力資源供需報告，二○二五年再生能源占比為十五．一％，無異宣告無法達到原訂二十％目標。

檢討整個能源轉型未臻理想的癥結。首先，非核家園設定於二○二五年實現，並未周詳考慮替代能源發展可否及時彌補核電除役的供電缺口，便倉促上路，是否操之過急？尤有甚者，核電雖有安全性疑慮，但是，個別國家仍有特殊環境必須考量，台灣在地緣政治上面臨中國發動封鎖的風險，九成以上能源仰賴進口，是否要把核電完全排除在備案之外，應該有客觀理性的討論。非核家園的理念很好，但對一個缺乏天然資源，且又面對地緣政治風險的島國，非核當成「神主牌」，不能客觀討論，似乎未必符合台灣的利益。民進黨參選人、副總統賴清德近日提出「核電備用」說，表示相關單位正規劃讓停機的核能發電機組維持緊急使用效能，以備不時之需。此種突破性言論，並非對非核家園理念的鬆動，而是一種因應特殊事態的理性、務實態度，應有討論的空間。

其次，政黨的「為反對而反對」，亦是電廠開發的一大障礙。台灣政黨對立情況嚴重，對任何公眾政策皆互相站在對立面，把溝通妥協視為對自身政黨、支持者的背叛，如此的對立衝突常常造成重大公共建設的延宕。過去開放美牛、美豬、日本核災區食品、三接、中火燃煤機組更新、處理核廢料的乾式貯存場等，在在面臨情緒化的反對，反對者很少基於科學立場，只是把政治立場搬上公共事務的討論。在此情況下，綠電的發展，尤其離岸風電，常被政客貼上圖利廠商、牟取不當利益的標籤，進度乃無法達到預期。綠電的發展在地方更常遭到「綠能蟑螂」的阻撓，其型態為︰一是掌握公權力的地方官員，透過職權向綠能廠商索賄；第二是地方民意代表，以不通過預算或施壓方式從中獲利；第三是地痞流氓，利用恐嚇、威脅、暴力等手段，迫使廠商屈服繳交保護費。「綠能蟑螂」橫行，讓地方的電廠開發案受到不當的干擾。

此外，環評法自八十三年起施行，設計出部分先進國家所無的制度，也就是如果環評審查後認為不應開發，或環評未完成審查或許可，不得核准開發，如果准的話也無效。環評審查機關可以否決政府或產業的開發決策，被稱為「環評否決權」。環評是維護生態永續發展的重要支柱，但是任何開發案均不可能不對生態環境造成影響，務實的環評應該做到最小損害，在為民眾創造福祉與維護生態上求得平衡的雙贏。換言之，環評應該成為公共建設開發案的重要參考，而非擁有至高無上的否決權。然而，台灣的環評大抵過程繁瑣、漫長，標準更是繁苛，重大開發案一旦進入環評程序，彷彿進入沒有盡頭的輪迴，環評因此成為綠電發展的絆腳石。

誠如美國商會白皮書所稱，非核家園的落實，取決於未來能源能否供給無虞，高度取決於再生能源開發。但台灣替代能源發展「遠遠落後」，卻是不爭的事實。綜上所論，吾人可以發現綠電發展的障礙所在，包括意識形態與政黨的對立、環保流氓、綠能蟑螂橫行、法規不完備、優惠政策不夠激勵、行政效率不彰等，皆有待朝野共同理性溝通討論求得共識，以謀取國家建設的發展與民眾的最高福祉。尤其，台灣在三年大疫期間充分展現產業與供應鏈的韌性，因此吸引更多資金回流，來台設廠擴產，電力需求不斷增加，加上即將面臨「二○二五非核家園」的考驗，政府能否展現有效發展行政效能，調整阻礙能源開發案的現行法規、提供更多價格等誘因以鼓勵相關投資，有效排除綠電發展障礙，將是落實能源轉型的關鍵。這無疑是政府刻不容緩的施政重點。

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