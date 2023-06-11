自由廣場》為什麼總統的國際素養很重要

◎ 陳俐甫

選舉是民主政治的根本，總統直選、國會改選或全國性公投，都是向國際社會展現自己是民主國家並擁有主權的儀式。

台灣因戰後軍事佔領，又受中國內戰與國際冷戰局勢影響，使社會長期處於威權統治，這樣的結果除造成內部黨國體制以外，連帶在國際人格與國家地位也受到挑戰與質疑。在完成內部民主轉型後，台灣在國際上並沒有獲得應有的主權國家地位，甚至連準國家或類國家的觀察員地位，都因中國的打壓而不可得。

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中國外交政策核心，是世界上只有一個中國──中華人民共和國，台灣是中國的一部分（過去是省，未來是特區）；兩岸關係不是國際關係，而是國內關係（一國兩制），而且還是中央（北京）與地方（台灣）的上下關係。

我們要破除北京打壓，就必須積極與各國往來，這是維護台灣主權的必要手段。而民選總統因具有主權象徵性，她／他在國際的一小步，往往是全體國民的一大步。所以總統的國際素養，更要高於人民的平均水準；除了運用權力的政治能力之外，總統也需要值得尊敬的人文素養。

目前角逐二○二四總統大位的候選人中，不管外語能力、學經歷或政治歷練，只有賴清德具有較好的國際素養。他當過副總統與行政院長，早在台南市長任內就推廣台灣農產品銷日，也去過中國交流，在中共面前，對自己的台獨認同不亢不卑，不為利益放棄理念。

至於侯友宜，外語能力並非他最大的問題，而是他幾乎沒有國際事務經驗，也不曾為擔任總統的需要而認真準備。他能提的國際經驗只有刑事警察局長任內的刑事犯罪資訊交流，技術層級的經驗，非政治層級的歷練。擔任台灣第一大直轄市的首長後，國際交流落後其他縣市，地方外交因此荒廢。選固步自封的人當總統，就等於限縮台灣的國際空間。

柯文哲雖擔任過首都市長，但行為粗鄙，發言反覆，「望之不似人君」。人權記者葛特曼稱他是「騙子」，智庫學者葛來儀說他「不誠實」，李登輝前總統也曾說他「怪怪的，變來變去」。民無信不立，國家無信在國際也不能立；選一個沒誠信的人當總統，就等於自毀國家形象，不利拓展國際空間。

台灣經濟發展依賴國際貿易，台灣政治安定需要國際支持。面對中國的威逼，台灣的總統比任何國家的領袖更需要國際素養。選總統，絕不是選里長，更不是選小丑！

（作者為台灣教授協會會長）

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