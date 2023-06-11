自由共和國》吳怡彥／太陽能板下的大政府與小政府

立法院會甫三讀通過修正「再生能源發展條例」部分條文，重點放在規範新建、增建或改建建築物，除了有受光條件不足或其他可免除情形外，應在屋頂設置一定容量的太陽能板。（資料照）

吳怡彥／東南科大副教授

這些年國際間對於減碳議題逐漸凝聚共識，而儘管台灣伐林種電與漁電共生仍爭議不斷，但由既有公有建物，諸如公有建築乃至各級學校率先廣設太陽能板的做法仍值得肯定。立法院會甫三讀通過修正「再生能源發展條例」部分條文，重點放在規範新建、增建或改建建築物，除了有受光條件不足或其他可免除情形外，應在屋頂設置一定容量的太陽能板。

此由公家帶頭示範先行，再透過法案引導民間跟上的政策，有其實質上的宣示意義。當然後續也衍生建商反彈，乃至房價可能再度攀升的問題。如果是「好」的政策，是否該面臨反彈而退縮？抑或我們該思考「好」政策的可能解法？

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嚴長壽在《我所嚮往的生活文明》就雪隧開通乃至蘇花改建設議題提及「如果沒有想清楚，缺乏完整規劃與因應措施，用『主動的規劃』取代『被動的形式』，開發商將如原本關在柵欄裡，不停躁動跑蹄的蠻牛群，待閘門一開，便呼嘯奔踏，將珍稀土地的自然資源無情開發殆盡，這樣帶來的必是災難。」嚴長壽先生的觀點擲地有聲！很多解方其實就在眼前。只是我們連結到政治與選舉，就盤根錯節起來，解方也就隱然了！

傳統都市計畫史談到的大政府抑或小政府，中間的拿捏如何？所謂的浮動規劃（floating plan）該放多少權給開發商？中間涉及的公利與私利如何取捨是長久以來討論的地方治理議題。台灣的農村工廠與農舍開發，多是積非成是的結果。農地變更開發是否確實不可行？

筆者在英國威爾斯伍斯特市（Worcester）看到市郊的坡地開發，不管是地景維護、生態保育，乃至人文風景都可以維繫的極其和諧。這也讓我們反思農地開發似非惡的另一端。

問題是，台灣對於坡地開發乃至農地使用，一直未有如都市設計準則般的規範。第一線的公僕，或因來自於民代或長官的壓力，對於諸多不法情事，只能視而不見。而農地濫墾濫伐後，再談韌性或生態修復的城鄉規劃，則為時已晚。

歐美各國多年前即將節能等指標明載於房屋買賣資料，而相關指標也對房價有其連動影響。如果未來將改建或新建建築物將太陽能板規範為標配，進而衍生房價上揚問題，要做的是從增加的房屋相關稅收（因房價上揚）導引分配作為中低收入者的住房補貼。

大政府或小政府何者比較好，沒有一定答案。若果社會公眾乃至開發者的素質得以提升，則美學、生態乃至相關社會責任水到渠成，政府可以做小。反之，政府則需將美學、生態等相關框架規範好，並予以落實，方能導引社會得以朝更好的方向前進。修正「再生能源發展條例」部分條文引領台灣銜接國際減碳趨勢，或許是個新契機。

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