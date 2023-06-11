晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 自由共和國

自由共和國》吳怡彥／太陽能板下的大政府與小政府

2023/06/11 05:30

立法院會甫三讀通過修正「再生能源發展條例」部分條文，重點放在規範新建、增建或改建建築物，除了有受光條件不足或其他可免除情形外，應在屋頂設置一定容量的太陽能板。（資料照）

吳怡彥／東南科大副教授

這些年國際間對於減碳議題逐漸凝聚共識，而儘管台灣伐林種電與漁電共生仍爭議不斷，但由既有公有建物，諸如公有建築乃至各級學校率先廣設太陽能板的做法仍值得肯定。立法院會甫三讀通過修正「再生能源發展條例」部分條文，重點放在規範新建、增建或改建建築物，除了有受光條件不足或其他可免除情形外，應在屋頂設置一定容量的太陽能板。

此由公家帶頭示範先行，再透過法案引導民間跟上的政策，有其實質上的宣示意義。當然後續也衍生建商反彈，乃至房價可能再度攀升的問題。如果是「好」的政策，是否該面臨反彈而退縮？抑或我們該思考「好」政策的可能解法？

嚴長壽在《我所嚮往的生活文明》就雪隧開通乃至蘇花改建設議題提及「如果沒有想清楚，缺乏完整規劃與因應措施，用『主動的規劃』取代『被動的形式』，開發商將如原本關在柵欄裡，不停躁動跑蹄的蠻牛群，待閘門一開，便呼嘯奔踏，將珍稀土地的自然資源無情開發殆盡，這樣帶來的必是災難。」嚴長壽先生的觀點擲地有聲！很多解方其實就在眼前。只是我們連結到政治與選舉，就盤根錯節起來，解方也就隱然了！

傳統都市計畫史談到的大政府抑或小政府，中間的拿捏如何？所謂的浮動規劃（floating plan）該放多少權給開發商？中間涉及的公利與私利如何取捨是長久以來討論的地方治理議題。台灣的農村工廠與農舍開發，多是積非成是的結果。農地變更開發是否確實不可行？

筆者在英國威爾斯伍斯特市（Worcester）看到市郊的坡地開發，不管是地景維護、生態保育，乃至人文風景都可以維繫的極其和諧。這也讓我們反思農地開發似非惡的另一端。

問題是，台灣對於坡地開發乃至農地使用，一直未有如都市設計準則般的規範。第一線的公僕，或因來自於民代或長官的壓力，對於諸多不法情事，只能視而不見。而農地濫墾濫伐後，再談韌性或生態修復的城鄉規劃，則為時已晚。

歐美各國多年前即將節能等指標明載於房屋買賣資料，而相關指標也對房價有其連動影響。如果未來將改建或新建建築物將太陽能板規範為標配，進而衍生房價上揚問題，要做的是從增加的房屋相關稅收（因房價上揚）導引分配作為中低收入者的住房補貼。

大政府或小政府何者比較好，沒有一定答案。若果社會公眾乃至開發者的素質得以提升，則美學、生態乃至相關社會責任水到渠成，政府可以做小。反之，政府則需將美學、生態等相關框架規範好，並予以落實，方能導引社會得以朝更好的方向前進。修正「再生能源發展條例」部分條文引領台灣銜接國際減碳趨勢，或許是個新契機。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

《自由共和國》強力徵稿

《自由共和國》來稿請附：真實姓名、身分證字號、職業、通訊地址及戶籍地址（包括區里鄰）、夜間聯絡電話、銀行帳號（註明分行行名）及E-mail帳號。

刊出後次月，稿費將直接匯入作者銀行帳戶，並以E-mail通知。
文長1200字以內為宜，本報有刪改權，不願刪改者請註明；請自留底稿，不退稿；若不用，恕不另行通知；請勿一稿多投。

《自由共和國》所刊文章、漫畫，將於 「自由電子報」選用，不另外奉酬。
Email：republic@libertytimes.com.tw

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書