自由廣場》反恐會談 中國排除俄羅斯自立新局

◎ 楊宗新

中國、伊朗、巴基斯坦首度舉行司局級反恐安全磋商，就打擊跨境恐怖活動交換意見，並決定往後制度化辦理此類會談。一般分析，本次會談應是針對巴基斯坦境內，長期反對中巴經濟走廊計畫的俾路支解放軍(BLA)。

俾路支省位於巴基斯坦西南方，毗鄰伊朗，面積占巴國領土四成，人口一千兩百多萬人，逾半數為俾路支人，因對巴國主體民族旁遮普人統治不滿，自巴基斯坦獨立以來，多次發生武裝抗爭。蘇聯入侵阿富汗期間，為阻止巴基斯坦支援阿富汗，在巴國境內策動反政府活動，BLA於焉成立。蘇聯解體後，BLA一度沉寂，卻又在九一一事件後得到美國挹注，盼與其交換關於塔利班組織的情報。

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BLA極力阻止的中巴經濟走廊，係一帶一路倡議下針對單一國家最大規模投資案，其試圖從從新疆喀什建立鐵路直通俾路支省瓜達爾港，全長三千公里，橫跨九個經濟特區，預計二○四○年通車，建成後中國西北地區的貨品將可直接從該港出口。該計畫除鐵路外，還包含沿線周邊的公路、油氣、光纜系統及瓜達爾港擴建，投資金額預估六百億美元。

中巴經濟走廊計畫提出後，BLA對在巴基斯坦中國人展開報復，範圍從旅客、工人、使領館人員、甚至大使都成為被攻擊對象。就BLA的觀點看，過去雖對旁遮普人的統治不滿，但中央勢力終究無法深入控制俾路支省；一旦前述鐵、公路完工，政府力量將長驅直入。而就中國觀點看，中巴交通系統一旦直通瓜達爾港，有助解除麻六甲困境，是不可能放棄的。

另一值得關注的重點，是中國捨去上海合作組織的多邊合作機制，直接與利益相關國接觸。上海合作組織於二○○一年在中國、俄羅斯主導下成立，以反恐為目標，其餘成員原本只有中亞國家，近年逐漸擴增，巴基斯坦與伊朗分別於二○一七年及今年一月加入，但中國卻不選擇循組織管道處理，意在排除同為組織成員的俄羅斯及印度勢力介入。

印度素因喀什米爾主權歸屬問題，與巴基斯坦歷來不合，期望藉由提升BLA實力擾亂巴國內政；俄羅斯則在上合組織中長期與中國有領導權之爭，近期在深陷烏克蘭戰局下，中國更傾向無視俄羅斯，直接主導區域事務。

（作者為公務員，台中市民）

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