自由廣場》現代版鴉片寶寶 談新北幼兒園「餵毒」事件

◎ 劉景寬

1935年8月，臺灣醫學之父杜聰明博士在臺灣醫學會雜誌發表「從出生後就開始吸食鴉片的鴉片癮者」案例研究報告。經過近一世紀，在現代化、健全的醫療公衛與教育體系下，在台灣、在新北市竟然還有以鎮靜藥物控制幼兒的惡行出現，而且不是單一家庭或個別的托育人員，而是整間幼兒園的集體犯案。

據新聞報導，四月中即有家長開始向新北市政府反映，五月中新北市府才開始有初步動作，在公眾媒體上六月才曝光。報導中提及許多典型的戒斷症狀(withdrawal symptoms)，代表已然成癮(addiction)。

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巴比妥及苯二氮平的藥性：巴比妥類（Barbiturate）和苯二氮平類（BZD）均是中樞神經系統鎮靜劑，主要作用於產生抑制性訊號的GABA受器，有鎮靜、安眠、抗焦慮、抗癲癇等藥效。其中巴比妥類過量可能嚴重呼吸抑制致死，在臨床上已大部分被苯二氮平類取代，僅有少數幼兒或嚴重癲癇仍作後線藥物使用。在兒童上，這兩類藥物都需要專科醫師依病情、年齡、體重、肝腎功能等，精確計算安全的劑量。

這兩類藥物都有潛在的成癮性，在缺乏醫療專業指導的使用下，可能會造成藥物依賴、需求量增加。對腦部尚在發育的幼兒而言，長期不當使用還可能造成發展遲緩與學習障礙。而放學回家以及假日、尤其連續假，等同突然停藥，造成反彈性的失眠、激躁、抽搐等戒斷症狀，更是危險。

應徹底追查台前幕後的犯罪者：已有中毒、毒癮的症候，表示已發生一段時間，而且很可能是常態使用、而非偶一為之，就醫學觀點是非常嚴重的問題。由非專業人士恣意投予有致命及致殘危險的藥物，更是惡質與無知的行為。這樣的案件涉及兒童虐待、藥物濫用、非法取得管制藥物、毒品買賣與散布等多項嚴重刑事責任，應該要徹底調查何以形成這個犯罪構想、誰決定和執行犯罪行為，更重要的是如何取得藥物、是否有人暗中指導牟利，藥物及金錢的流向都至關重要。

中央主管機關應介入協助宣導與防治：目前臺灣的少子化已成為國安危機，兒少保護是不容閃失的政策領域。新北幼兒園「餵毒」事件被媒體披露，全國年輕父母及家中長輩人心惶惶。既然已經引起全國矚目，而且新北市政府的處理顯然有其侷限，建議中央各主管機關應該要介入協助，提供一致、明確的資訊指引。

衛生福利部應主動結合小兒神經醫學會、兒少精神醫學會等專業團體，宣導這些鎮靜藥物的使用規範、危險性、以及副作用的辨識，並提供相關的醫療與檢驗管道；同時指導地方社政單位就兒少保護的角度，協助監督、通報。教育部則應教導全國家長、學童、教師，如何察覺及辨識可能的不當用藥與管教，並檢討幼兒機構的審查與稽查。而從毒品與藥物濫用管理的角度，也應該考慮是否做例行性、全國性的去辨識化監測統計，來幫助主管機關形成管理政策。

（作者為高雄長庚神經科顧問醫師、中山大學講座教授、高雄醫學大學前校長）

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