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自由廣場》劉德音打臉柯文哲

2023/06/10 05:30

◎ 吳海瑞

柯文哲六日在日本受訪時談核電，左批藍：點名侯友宜，既然說要擁核，就要解釋當初為何不蓋核廢料儲存槽？右打綠：不能說要台積電卻不要核電，必須有所取捨。柯甚至說，巴菲特出清台積電除了台海安全，另一個原因「恐怕」就是缺電問題。股神也可以入鏡，一拳打兩人，話術又精進了！但「恐怕」兩字說得心虛，讓人想起二○一四年他參選市長時的能源政策：積極發展太陽能、經濟成長，用電量零成長。當時的擁核人士黃士修頗不以為然，為文《柯文哲醫師的太陽能反核之夢》，批評他的不切實際，以及幕僚團隊對能源議題的無知。

柯的大話，隔天就被台積電（股東會上）的劉德音董座打臉。缺電議題，劉德音幽默回應，「美國沒有水電風險，雖然AZ（亞利桑那州）最近有看到缺電，但仍有長期規劃…台灣政府看到他們認為我們是夠的，我們只能相信他。」至於台灣，「二○二五用電量會增加，但（台積電）不會蓋發電廠，會持續增加綠電用量，至於會不會缺電？大概不會。」有媒體將兩段問答湊成一段，隱喻劉董在質疑台灣缺電，是極過度解讀！如果真有顧慮，不可能之前（去年七月）計畫二○二二至二○二三年在台灣興建十一座十二吋晶圓廠，並擴大竹南封測廠產能。

台積電的問題在綠電。基於客戶要求、同業競爭，台積電加入RE100（公開承諾在二○五○年前達成百分之百使用再生能源）。它的海外廠已全部使用綠電，台灣僅約九億度，根據其永續報告書，二○二一年再生能源使用比率僅九·二％（落後其競爭對手），在二○三○年達成二十五％的目標也有壓力的。

台灣去年約有二三八億度綠電的產生，超過九十％賣給台電，台積電只買了四％左右，股東會上，劉德音也回應「台積電幾乎買了全部綠電的質疑」是不正確的。至於政府對相關議題的因應，經濟部長及能源局發言人第一時間均有回應，不再贅述。提醒柯市長，核電不是台積電所需要的再生能源。準總統候選人要談能源政策問題，請把焦點放在離岸風電的競爭優勢可能遭遇的逆風，趕快做做功課吧！

（作者為上市公司專業經理人）

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