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自由廣場》戰爭與水壩

2023/06/10 05:30

◎ 張炎銘

烏克蘭南部、全烏國最大水庫「新卡科夫卡水壩(Nova Kakhovka)」六日發生爆炸決堤，導致下游城鎮及村莊淹沒、約四萬二千人失去家園，還有超過一五〇噸機油傾瀉河中，造成生態浩劫；另外造成原埋設地雷四散飄移、處處危險。聯合國安理會召開緊急會議，俄、烏二國卻都指對方是元兇，顯然，雙方都知道即使在戰時，破壞民生基礎設施仍是不可饒恕的犯罪行為。

俄、烏二國其實都有爆破水庫的誘因。俄國可利用洪水讓烏軍投入救災並阻斷烏軍軍事行動，讓人想起一九三八年抗日戰爭時，蔣介石下令於黃河花園口決堤，以阻止日軍西進，洪水罹難災民近九萬人。若烏軍炸了水壩，不但可影響克里米亞用水，上游俄軍控制的札波羅熱核電廠冷卻用也會減少而降損其發電量。但遭受滅頂之災的除了雙方對峙軍隊外，最可憐的卻是下游居民。

台、美一直以來都有人主張，若中共入侵台灣，我方應攻擊三峽大壩。個人不是軍事專家，不知道我方是否已有足夠射程、精度及數量的飛彈去攻擊。即使解放軍的反導彈系統像是塑膠，一、二枚非核導彈命中三峽壩，也只能傷其皮毛。若中共以此反擊，只挑翡翠、德基二座薄拱壩，就會造成北、中台灣起先是潰壩的大洪水，接著是缺水可用的大災難。

三峽壩是混凝土重力霸，壩基寬一一五公尺、壩頂寬四十公尺，挨幾顆飛彈應還挺得住。而德基壩壩基寬二十公尺、壩頂寬只有四點五公尺；翡翠壩，壩基寬也只二十五公尺、壩頂寬七公尺，可能挨不住幾顆飛彈。況且翡翠大壩下游三十公里就是台灣首善之區。大壩內雖埋設有各種監測設備，平時若有任何不正常漏水或位移，儀器都能提早偵知並預警，情況不對時，管理單位可先調節洩洪並通知下游民眾疏散。但若是飛彈襲擊突然潰壩，可沒有預警與疏散時間。

二次大戰時，德國萊茵河支流上的莫納壩(Mohne)、索爾普壩(Sorpe)、埃德爾壩(Eder)曾遭轟炸破壞，此後因聯合國日內瓦公約將攻擊水壩、核電站等列入戰爭罪後，已少有聽聞。這次新卡科夫卡水壩挨炸事件本不該發生。誰是禍首仍未明。但不管是俄、烏哪一國，也不管你支持哪一國，都應嚴厲譴責這種爆破水庫的行為，而攻擊三峽壩的構想也該早早放棄。

（作者曾任水利署組長，著有《閱讀水庫行腳臺灣》）

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