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自由廣場》（鏗鏘集）詠嘆福爾摩沙

2023/06/07 05:30

◎ 李敏勇

「福爾摩沙詠嘆調」合唱音樂會，繼台北國家音樂廳、屏東演藝廳之後，本月廿四日（週六）晚間，即將在高雄衞武營音樂廳演出。這三場音樂會演唱以我的詩譜成的歌曲，全場以通行台語詠嘆我們的國度。

高雄旗山是我的出生地，高雄是我高中時期成長的地方。小學到初中時期，我在父母之鄉屏東，孕育於海、大武山以及田園，在詩人奧登（W. H. Auden）所說的「自然的詩人學校」孕育人格型態。

青年時期，港都有愛河、港口的近代城市，形塑我的人生形貌。某種意義上，這成為我的文化原點。不論在什麼地方，國境之南的城鄉是我文學之芽萌生的土壤。

「福爾摩沙詠嘆調」詠嘆福爾摩沙這個美麗的島嶼國度，以抒情的調性吟唱，頌讚、歌詠這個國度的歷史情境和自然形貌以及人生意味，在悲傷和歡愉中記述或擁抱我們國度的傷痕，描繪新的國家願景。

作為一個戰後世代的詩人，我的人生印記著二二八事件，以及台灣從死滅裡再生的歷程。記憶並見證我們的時代；參與並墾拓我們的國度，是我的信念。我的許多詩被譜成歌曲，在「福爾摩沙詠嘆調」系列裡的樂章，呈現了我與我們國度一起跳動的心。

高雄衞武營從軍區轉為文化園區，意味了台灣這個國度政治與藝術的變遷。文化才是一個國家的靈魂，正如蘇聯時代流亡美國的詩人布洛斯基（J. Brodsky）所言：「圖書館比軍隊重要，國家是靠語言的力量，而非軍隊。」在衞武營音樂廳的演出，也是一種美好的隱喻。

這場音樂會，既是向已故作曲家蕭泰然的敬禮，也是向新崛起作曲家石青如的致意，他們都是高雄的榮光。福爾摩沙合唱團總監蘇慶俊和我，在故鄉的這場演出，更意味著藝術之魂和土地的連帶。

從蕭泰然、石青如─他們也都與高雄有淵源，也是我詩歌主要的作曲家。他們分別在廿世紀末期和廿一世紀初期，譜寫了我大量的作品；更有許多年輕作曲家的作品呈現了我詩意的心聲。福爾摩沙合唱團的蘇慶俊總監，他費心策劃系列演出，因而能夠在我們國度的北南，詠嘆我們的美麗島：Ila Formosa!

「佇島嶼的海邊／台灣的囝仔佇遐啲歡唱／視野無限寬闊／

佇島嶼的山頂／台灣的囝仔佇遐啲跳躍／伸手挽天頂的星／

佇島嶼的鄉村／台灣的囝仔佇遐啲成長／對自然中學習生命的律動／

佇咱的都市／台灣的囝仔佇遐啲勇壯／新的秩序佇手中開創」

我這麼想像並憧憬我們的國度，這麼詠嘆福爾摩沙。

Ila Formosa! 啊，福爾摩沙！

（作者是詩人）

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