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社論》郭台銘的第二回合

2023/06/07 05:30

四年前，韓流橫掃台灣，郭台銘卻單挑韓國瑜，結局當然是形勢比人強，惡言相向揮別國民黨。局外人四年後，他又挑戰民氣甚旺的侯友宜，最後被徵召的又不是他。這次的劇本還沒寫完，未來不知道會有什麼轉折。可以肯定的是，從這兩次大動作來看，國民黨的指標性人物，郭台銘並不怎麼看在眼裡。直覺原因，也許是企業經營而來的自信，至於他何以自認在政治上也高人一等，外人就比較無法理解了。在政治圈，他所密切往來的，較少深謀遠慮、謀定而動的高手，其中王金平長袖善舞卻優柔寡斷。擅長政治調色板的柯文哲，顯然是他最親密的戰友。

上週，郭台銘在金門酒後拉柯文哲看海望廈門、山盟海誓、月亮代表我的心、隔天忘光光。有人稱讚他，「將企業併購技術融入政治領域」。「被併購」標的，如果總統大選淪為加盟店，難免犧牲民眾黨的立委板塊。這就考驗著這位智商一五七，是否願為二○二四下大賭注：最後一役且扮演配角。從另一個角度來看，郭台銘的企業性格，能不能也在政治叢林無往不利，直接被考驗到的，應屬藍營的頭面人物，首當其衝是侯友宜。

郭台銘是企業人，他的「商道」且由企業界評斷。眾所周知，他不曾正式參選，沒有公共事務經驗，「民主不能當飯吃」、「不需要議會監督」，威權式的順口溜，令人納悶選民對他是什麼份量。他與民眾最靠近的是捐贈疫苗，但裡面充滿政商羅生門。不過，他似乎自認是天選之人，因此，「只有參選總統這一目標」，屈居副手對他都算降格了。國家最高領導人，有這種速成班嗎？韓國瑜殷鑑不遠。尤其是台灣所處的外在環境詭譎多端、危機四伏。台灣的成熟政治人物，沒人膽敢提出一套兩岸和平宣言，他卻文思泉湧斐然成篇。把政治尤其國際政治看得太容易，可能是郭台銘的盲點。柯文哲喜歡投變化球，但他恐怕也覺得郭的球路令人難以捉摸吧。

徵召第一回合結束，郭台銘臉書發文（並未出面）：會信守承諾，盡最大努力支持侯市長勝選。然而，三個星期以來，郭侯王不見王，各有所思。傳言，郭陣營有三套方案。侯寧可相信，郭會信守承諾（盡最大努力支持侯勝選）。問題在於，侯若選不下去，所謂承諾也便失效了。第二回合，依舊是郭採攻勢，侯採守勢。郭的兵法，似乎是議題旗幟鮮明、地方廣結善緣、壓縮侯氏民調、擾亂藍營軍心。初步看來，不無反輔選效果。萬一國民黨變卦，郭台銘的機會就來了，當然，螳螂捕蟬黃雀在後，還有一個朱立倫。而假使柯配合郭「打侯」，最後柯又像上次那樣被擺一道，對他的選情應非好事。所以，兩相好曖昧博版面，柯文哲也必須承受風險。

話說回來，郭在台灣好戲上演，核心目標為何？五月初，郭台銘表示：已經四年未去中國。即使扣除疫情因素，這也穩約透露他對赴中存有忌憚，馬雲等人的遭遇，他應該不致無感。「若我當選，解放軍戰機就不會來了」，或許不是眼下他跟北京關係的寫照。照理說，郭台銘的意識形態、國家認同、兩岸政策，不會跟北京有敵我矛盾。於是，不得不引人往投資利益、甚至跟習家班有糾紛方向遐想。四年之間，二度表態，除了志在總統「為台為銘」，背後會不會更有為自己解套的心思？企業人，一步到位跳到政治人，而且直攻大位，政策藍圖毫不遮掩地指向兩岸，且投北京之所好，難免在社會上引人猜疑。當然，這都是旁觀者的猜測，就郭本人而言，沒有組織包袱，有的是錢，政治再說也是副業。於是他在政治遊樂場，總可以比柯文哲任性，一人艦隊也更容易掉頭。

四年玩一次，不易聚集龐大的死忠群眾。侯被徵召後，不管旁人百般勸說，侯郭兩人就是無法見一面，相逢一笑泯恩仇。郭連賴清德都送上和平宣言了，想必會向侯強力促銷和平宣言，侯願意照單全收嗎？柯的空間在藍綠紅之間打擦邊球，郭的和平宣言，如果柯頭頭是道，戰略模糊便破功了。至少著眼於這次大選，朱目前也未必想走得像和平宣言那麼遠。或許，不久之後，郭和他的和平宣言，會逐漸消失在風中，而留下來的，則是侯重整旗鼓的殘局。假使，郭還沒重回國民黨，就毀掉該黨重回執政之夢，恐不免被當戰犯來檢討。

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