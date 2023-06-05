自由廣場》台灣需要火山佈雷系統

◎ 王至劭

美國於二○二二年十二月廿八日宣布對台軍售十四套Ｍ一三六「火山」車載佈雷系統，引發包括民眾黨立委張其祿、中央研究院院士朱雲漢等批評，但因昧於事實，隨後遭陸軍司令部一一駁斥。

「火山」車載佈雷系統可在十分鐘內撒出九百六十顆反裝甲雷，佈雷地點是在敵軍登陸區，中共軍隊登陸前一小時至數小時快速佈下；共軍如果沒有攻打過來，就不用佈雷，裝置備而不用。系統有自毀設定，可以在四小時、四十八小時、十五天自動失效，而且佈署的地雷是外顯的，「灑在地面上是看得見的，不是埋在地底下」，屆時要移除也非常方便。

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台灣海峽「黑水溝」海象凶險，而且台灣總計只有十四處適合登陸，所謂「萬船齊發」不切實際。共軍搶灘，也不是人一個一個上來，而是會開着坦克、裝甲運兵車等等上來。因此，如何阻擋，至少遲滯這些敵人，才是「殲敵於灘頭」的思考重點。

遲滯裝甲運輸車輛上岸最有力的武器就是火山佈雷車。火山佈雷車所佈的不是埋起來的地雷，而是拋射出去在地面上。以共軍的角度來看，如果沒有砲火威脅，只要數十個士兵，每兩個人抬一個雷，輕輕放到部隊行進路線旁邊去就行了。因為這些雷必須受到一百卅二公斤以上的壓力或裝甲金屬磁力才能引爆。問題是，我軍防衛灘頭必有部署，他們無法抵擋我軍的掃射，排雷就變得困難。沒有辦法用人來排雷，就必須用掃雷車。但中國製造的掃雷車一台重達五十噸，我們只要在港口出來的道路、容易登陸的地方的臨時碼頭出來的道路，以及被佔領機場出來的道路撒上火山雷，他們的掃雷車就很難發會作用，他們整個部隊就會被遲滯在港口、沙灘、機場裏面，被我軍甕中捉鱉。

因為解放軍最怕這種佈雷方式，很難破解，所以囑咐台灣內部同路人全面反對、杯葛「火山」車載佈雷系統。例如就有人在網路散播「火山布雷系統都是用塑膠炸藥非金屬外殼，探測器難以偵測清除」、「金門地雷尚未完成清除」等傳言，「認知戰」攻勢一接一波，「事實查核中心」只能積極回應、澄清。

台灣今年年初向美方投出發價書求價函，但發價書還沒來，還在磋商。我們衷心希望這一．八億美元的軍購案能順利在二○二四年之前採購完畢，為台灣安全更加上一層保障。

（作者為工程主管，台聯政策研究員）

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