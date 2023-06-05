自由廣場》黑人大法官談加分制度

◎ 胡天賜

美國聯邦最高法院在二○○三年間審理Grutter v. Bollinger一案，曾就少數民族學生加分制度是否合憲爭點做成判決。雖然多數大法官基於大學自主的原則及擴展學生視野的目的，認為保障少數種族學生的考試制度符合憲法平等原則。令人驚訝的是，當時美國唯一的黑人大法官Clarence Thomas竟在此一判決中採反對意見；而他在不同意見書表達的以下見解，讓人折服、尊敬。

Clarence Thomas大法官在這個判決的不同意見書內提到，憲法之所以厭惡性別、種族歧視，並不只是因為歧視傷害了特定種族或歧視的動機不當，更因為一旦政府將某些國家公民放在特定受益或受害的種族名單上時，這樣的舉動已經貶抑了所有人民。

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他認為因為保障少數民族學生制度存在，使得一旦有少數民族學生在各行各業獲得成功地位時，就會有人懷疑是否是因為保障而成功？他認為這樣的質疑的產生，本身就是一種難以磨滅的恥辱。因為這樣的質疑，對於完全靠自己努力且未受保障而成功的少數民族學生，是非常不公平的。

他指出保障制度對於未能達標而入學的學生，往往是一種傷害。因為這些未能達標的學生入學後必需跟其他學生站在同一水平上競爭，最後保障入學的學生只會發現自己無力與其他同學競爭，而擊潰了他們的信心。即使這些學生最後能順利畢業，也無法證明他們待在超過他們能力的學校內，能獲得更好的學習，或更有機會成功。這種引誘去「越級打怪」的制度，將使少數民族學生認為是政府將他們錯置學習場所，才讓他們無法成功，惡性循環到最後，會讓他們習於政府的協助補助。

Clarence Thomas大法官上述反對保障少數種族學生的目的，是希望看到所有學生、不分膚色，都能順利成功。他相信少數民族要的，只是一個能夠讓他們靠自己力量公平競爭的機會就足夠了。

（作者為法務部行政執行署臺中分署行政執行官）

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