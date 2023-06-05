自由廣場》蘇宏達的角色扮演

◎ 秦靖

二○一八年九月，駐日代表處大阪辦事處前處長蘇啓誠因為強颱燕子颱風侵襲關西機場後網路上擴散的假新聞輕生。台大政治系教授蘇宏達冒稱「現任外交官」，以「誰殺了我們的外交官？」為題發表文章，指控民進黨政務任命「殺死外交官」，完全無視當時在網路上盛傳「中國領事館派車到機場接中國旅客」的假消息，直接或間接霸凌了當時大阪辦事處的所有官員，種下蘇啓誠自殺悲劇的「因」。

近日，負責召集審議林智堅學倫案的台大社科院院長蘇宏達又玩起角色扮演，當起被害人，自爆遭到國安局人員威脅，還說他的LINE對話「國安局都知道」。

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愛潑髒水的王鴻薇立委立即跟進，批評國安局說謊，說著檢警調在辦案時本來就可以調通信紀錄，「你跟我說國安單位調不到LINE的通話紀錄，誰相信？」

首先，蘇宏達指控遭到國安局威脅，好歹也提個人名出來，否則這樣的指控出自本應學術邏輯嚴謹的台大教授口中，應該也算是一種「造假」。這種爆料水準，跟前高雄市長韓國瑜在二○一九年競選總統時抗議他的座車可能被裝了追蹤器，痛批「國家機器動得太厲害」的說法如出一轍。當年言之鑿鑿說有看到追蹤器的謝龍介，跟現在「講一個影，生一個子」、痛批國安局說謊的王鴻薇不正是一對寶？

其次，當有不肖人士利用LINE進行犯罪行為時，警方若要調取「用戶資料」或「通訊內容」，根據通訊保障及監察法（簡稱通保法）偵察機關在偵查的過程中，需要「通訊資料」或是監聽「通訊內容」，須聲請法院核發「調取票」與「通訊監察書」。又由於LINE是日本公司，當別的國家想要調取用戶資料時，仍須適用與日本相同的處理原則，包括須取得搜索票及須經隱私權保護機構的驗證等。根據LINE公司統計，在二○一八年下半年，台灣有一百廿七個調閱請求，實際處理一百一十四個有搜索票的聲請，影響的用戶數為一百八十三人。

蘇宏達到底是角色扮演，有著被害妄想症，還是信口開河？為何不提出國安局人員威脅他的證據？否則口說無憑，一再造假，有何公信力可言？台大社科院學倫會會不會成為一個政治意識至上的政治團體？

（作者為教育工作者，台南市民）

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