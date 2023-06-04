自由共和國》蔣為文／霸凌台灣語文的是中國語不是英語

蔣為文／成大台灣文學系教授

近年來中國透過其在台買辦持續散播「疑美論」以挑撥台灣與美國之間的盟友關係。「疑美論」不只是政治與國防層次，更包含了語言與文化領域。其具體作法就是把「英語」塑造成打壓台灣本土語文的殖民者語言形象。事實上，長期霸凌台灣語文的是中國語（北京話），並不是英語。茲說明如下：

第一，中國國民黨蔣中正家族獨裁統治台灣時期，自一九四九年至一九八七年實施戒嚴並實施獨尊中國北京話的國語政策。其後果是台灣本土語言已經出現嚴重斷層及滅絕危機。二戰結束初期，全國使用台語的人口超過九成。然而，依據二○二○年全國人口及住宅普查結果，六至十四歲的學童只剩七．四％的人尚可使用台語。那些原本應該傳承台語的學童幾乎百分百都轉向使用中國北京話。事實證明，謀殺台語的是中國語，怎能牽扯到英語身上？

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第二，中國語是外來語種，已造成台灣本土語種即將滅絕。剽悍的外來魚種「魚虎」造成日月潭本土魚類浩劫、外來鳥種「埃及聖䴉」入侵台灣野鳥生態，這些都是外來物種迫害本土物種的實例。中國語在中國有近十四億的使用人口。就算台灣不使用中國語也不會造成中國語的滅種。中國語應該定位為外國語，回歸它原本在中國的棲息地，而不是留在台灣破壞台灣語言生態。

第三，維持現狀就是維持中國語霸凌台灣本土語言。在現行的十二年國教課綱當中，台灣的學生從小學到高中，平均每週約有五節中國語文必修課程，英語大約三節，台灣語文僅一節選修課。其他非語文課程也都以中國語為主要教學語言。此外，升學管道漠視台灣語文，只看學生的中國語考試成績。憑甚麼要台灣人獨尊、必修敵國的語文高達每週五節課？

第四，台灣人的文化傳承與認同是台灣語文，不是中國語文。美國人類學家Sapir及 Whorf曾指出，人類的思考及價值觀會受其使用的語言的無形支配與影響。語言不僅是溝通工具，也是文化傳承與族群認同的重要媒介。中國北京語傳入台灣主要是因為二次世界大戰後由蔣介石政權透過國語政策強迫台灣人學習。這如同中國逼迫維吾爾人及圖博人學習中國普通話那般，都是語言文化的屠殺政策，不符合轉型正義。如果有人同意台灣人接納中國語為新的族語，為何不能理所當然也接納英語或日語成為台灣人新族語？

第五，台灣語文是抗中保台的文化利器。由於台語、客語與中國語的語系較接近，學生使用中國語及漢字後容易受其影響而「認賊作父」，把中國普通話認同為新的族語而產生文化認同。台灣如果使用與中國不同的官方語文，台灣和中國就容易做出文化區隔，減少中文假新聞及中文出版品的文化侵略。一九四五年越南國父胡志明宣布越南獨立後隨即宣布廢除法文及漢文，並採用越南語及羅馬字為新的官方語文。韓國也於獨立後宣布廢除日文、漢文改用韓文。這些都是文化獨立以確保政治獨立的最佳案例。

第六，英語作為國際語言是現實趨勢。美國與英國從未殖民過台灣也未逼迫台灣獨尊英語。相反地，美國還曾經提供台灣軍事及經濟的援助。甚至，連中國國民黨軍隊撤退來台也都是美國軍艦的協助。曾經視美國為敵而作戰長達廿年的越南，如今都泯除恩怨，把英語列為外語教育的首位。英語作為國際主要的溝通語言是國際政治下自然形成的產物。

台灣欲在國際上發聲，當然使用英語最能事半功倍。台灣採取台灣語文為主，英語為輔的「台、英」雙語政策最能符合當前台灣既要抗中保台又要與國際接軌的雙重需求。

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