自由廣場》植物醫學界的公開信

◎ 鍾文鑫、林宜賢、蔡文錫、蕭旭峰

「植物醫師法」草案已於去年立法院上一會期通過一讀審查程序，無奈遭到以醫師公會全國聯合會（全聯會）為首的醫師團體，以莫須有且毫無根據的理由杯葛而遭擱置。理由是「醫師」兩字冒犯到人醫的專業，容易造成民眾誤解。

植醫學界日前為免除誤會，特意前往全聯會溝通，也願意以「植物醫學師」之名化解疑慮，避免「醫」、「師」兩字連用。無奈全聯會仍執意簡稱為「植醫」會與「人醫」混淆為由，再次表達反對立場。醫師全聯會憑藉與黨政的良好關係，破壞並干擾立法進程，狹隘與偏執的沙文主義觀念，阻礙社會進步，植醫學界完全無法接受。執政黨團也宥於全聯會壓力，至今沒有將植物醫師法排入二讀的規畫。一個照顧全民且與人醫界毫無利害衝突的重要法案，很可能只因為一個「醫」字再度無緣進入二讀。

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每年五月十二日是聯合國制定推廣的「國際植物健康日」，呼籲「植物要好、人類才會好」，同時也宣導植物醫師照顧植物健康的重要性。今年已是學界推行植物醫師制度的第十五個年頭了，我們念茲在茲的是，食安五環中的重建生產管理，作物健康有人可以診斷、農民用藥有人可以諮詢的理想。期待醫界放下成見，立院諸公以照顧全民的負責任態度加速台灣農業的再次進步。

（作者分別為中興大學植物醫學暨安全農業碩士學位學程主任、屏東科技大學植物醫學系主任、嘉義大學植物醫學系主任、臺灣大學植物醫學碩士學位學程主任）

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