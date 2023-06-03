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自由廣場》黃仁勳「落台語」有感

2023/06/03 05:30

◎ 陳如媜

看到黃仁勳在台大畢業典禮開場說台灣話，不禁莞爾，其實台美人Taiwanese American（移民美國的台灣人）很愛講台灣話，尤其是五、六零年代早期來美的第一代，因怕下一代將來會忘記母語和家鄉，嚴格要求小孩在家一定要講台語，並帶孩子參加只說台灣話的台灣同鄉會聚會活動，華府甚至還有全美唯一教台語的台灣學校

在耳濡目染之下，許多第二代台美人台語講得和英語一樣溜，甚至還帶有來自父母的道地台灣腔，最著名的例子就是過去自美返台、紅極一時的流行歌壇兄弟檔LA Boyz，之所以備受歡迎，也是因為一口流利的河洛話。還有世大運網球金牌莊吉生，也是一口流利台語而爆紅。

身邊還有些例子俯拾即是，我的腸胃科醫師就是第二代台美人，台語流暢，對於我們倆醫病之間的溝通極有幫助，有些深奧的醫學名詞，他還會馬上google找出翻譯解釋，很幸運能遇到這麼好的第二代台美人醫師。

還有件趣事，某位同鄉長輩的女兒自美國大學畢業後遠嫁台灣，卻發現遭到歧視，原來她以為在台灣當然要講台灣話，於是逛百貨公司時大講河洛話，卻被店員白眼相待，認為她是「不會說國語的鄉下人」，只好改用英語回應，聽說她後來成為部長夫人時還是愛講台語。

近年又出現新的名詞：台美人1.5代，是指在台灣出生，美國長大的台美人，照此說來，黃仁勳應該算是第1.5代台美人。

（作者為華府資深媒體人）

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