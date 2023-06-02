自由廣場》處理性騷擾事件 民進黨應建立典範

◎ 張惠博

一位民進黨婦女部前黨工五月卅一日深夜於臉書悲訴，去年九月份被承攬廠商導演性騷擾，但時任婦女部主任、現任黨副秘書長許嘉恬卻冷處理，還反問她「當下妳為什麼不跳車？」讓她心寒。對此，民進黨中央深夜緊急道歉，並嚴厲譴責任何利用職權性騷擾之情事。

六月一日民進黨中央又召開記者會公布三點聲明，蔡總統也透過總統府發言人表示，嚴厲譴責任何涉及性騷擾的事件，並支持民進黨中央黨部調查此案，務必確保當事人權益。

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民進黨向以進步價值自許，性別平等意識是最能彰顯進步價值之一。這次事件卻呈現仍有許多政治工作者拋不掉傳統思維，以為壓下就沒事。在前述離職黨工的自述中，有二段話值得反省：「她（許嘉恬）又陸續找我與談幾次，她要我儘快做決定，她才能幫我。那時還在混沌與迷茫間掙扎，且聽她說道，當然黨內有程序，我們也可以走程序，但我相對就無法幫妳，妳也要理解我態度可能比現在在更冷漠，因為我要公正客觀。」而她後來幽幽告訴我，「只是無論程序一啟動，或是告知媒創主任一人也好，大家也會知道你被性騷擾，你也知道黨部就這麼小，你的名譽可能會造成受損，你要考量到這些後果，以及你有沒有辦法承受。」等語，句句讓被害人極度失望，甚至心碎。

就事論事，受害人向主管申訴時，有性別意識的主管一定會立即反應道：「你要提告嗎？我支持你。我們現在就來填寫性騷擾事件申訴書，好嗎？」倘若許副秘書長當初能這樣做，才不枉為婦女部的主管。

根據《性騷擾防治準則》第十三條略以：性騷擾事件之調查應秉持客觀、公正、專業原則，給予當事人充分陳述意見及答辯機會。被害人之陳述明確，已無詢問必要者，應避免重複詢問。第十四條略以：組織成員或受僱人達卅人以上，處理性騷擾事件之申訴時，應組成申訴處理調查單位，並進行調查。前項調查單位成員有二人以上者，其成員之女性代表比例不得低於二分之一，並得視需要聘請專家學者擔任調查單位成員。因此，誠摯建議民進黨中央，在調查小組中，至少應加入一位熟稔性平案件處理的學者專家，以昭公信。尤其，此案件已為社會各界所矚目，若能藉此事件的調查，並公布其結果與處置，不僅是進步價值的具體實踐，也可成為在各場所受到性騷擾時的處理範式，並確實保障受害者的權益。

（作者為彰化師範大學前校長）

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