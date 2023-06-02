晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》也談貧富差距與國防戰力

2023/06/02 05:30

◎ 胡文琦

針對中國大陸從未放棄併吞台灣的野心，在近期中共軍、機艦頻繁擾台，且加大對台灣政治、軍事與經濟等領域的國際政治攻防下，日前，中研院政治所副研究員吳文欽的研究發現，「民眾對收入是否公平的主觀看法」，是影響「是否願為台挺身而戰的關鍵因素」，主要原因就是，「若收入分配不公」，將更顯著影響中產階級與無產階級民眾的「國家榮譽感」，進而有可能會削弱保家衛國的相關意願。

據報導，吳文欽依據二○一九年世界價值觀調查（WVS），在台灣所進行的第七波調查資料，進一步找出了國人願意為國而戰的關鍵影響因子。而依行政院主計處所公布的「國民所得統計與經濟展望報告」顯示，二○二一年最高的廿％家庭每戶所得為新台幣二二○．六萬元，最低的廿％家庭每戶所得為三五．九萬，最高與最低五等分位所得差距為六．一五倍，而在二○一四年時，最高與最低五等分位所得差距則僅六．○五倍，顯示了台灣的家庭收入差距「有呈現持續擴大的趨勢」。

過去早已有學者陸續提出「所得不公」將會導致家庭暴力，與造成政治體制不穩定的研究，以及戰爭因威脅到有錢人的利益，會使得有錢人相較於收入較低者，協力衛國的意願較為薄弱的現象。講白了，這就是再正常不過的人性，相信不只是台灣，就連已經烽火一年多的俄烏大戰，能跑的早就都跑了，還要勞動雙方的國安單位祭出「出國禁制令」嗎？

財富與資源公平分配的重要性，除了可避免政治體制極端化外，還能形塑一個較具凝聚力的「生命共同體」理念。因此，面對台灣陷入日益升高的貧富差距等「不利團結全民」的情況，如何積極有效的提升「國家榮譽感高低」，已是蔡政府必須正視的重要課題！

（作者為前中國國民黨發言人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書