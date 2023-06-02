自由廣場》也談貧富差距與國防戰力

◎ 胡文琦

針對中國大陸從未放棄併吞台灣的野心，在近期中共軍、機艦頻繁擾台，且加大對台灣政治、軍事與經濟等領域的國際政治攻防下，日前，中研院政治所副研究員吳文欽的研究發現，「民眾對收入是否公平的主觀看法」，是影響「是否願為台挺身而戰的關鍵因素」，主要原因就是，「若收入分配不公」，將更顯著影響中產階級與無產階級民眾的「國家榮譽感」，進而有可能會削弱保家衛國的相關意願。

據報導，吳文欽依據二○一九年世界價值觀調查（WVS），在台灣所進行的第七波調查資料，進一步找出了國人願意為國而戰的關鍵影響因子。而依行政院主計處所公布的「國民所得統計與經濟展望報告」顯示，二○二一年最高的廿％家庭每戶所得為新台幣二二○．六萬元，最低的廿％家庭每戶所得為三五．九萬，最高與最低五等分位所得差距為六．一五倍，而在二○一四年時，最高與最低五等分位所得差距則僅六．○五倍，顯示了台灣的家庭收入差距「有呈現持續擴大的趨勢」。

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過去早已有學者陸續提出「所得不公」將會導致家庭暴力，與造成政治體制不穩定的研究，以及戰爭因威脅到有錢人的利益，會使得有錢人相較於收入較低者，協力衛國的意願較為薄弱的現象。講白了，這就是再正常不過的人性，相信不只是台灣，就連已經烽火一年多的俄烏大戰，能跑的早就都跑了，還要勞動雙方的國安單位祭出「出國禁制令」嗎？

財富與資源公平分配的重要性，除了可避免政治體制極端化外，還能形塑一個較具凝聚力的「生命共同體」理念。因此，面對台灣陷入日益升高的貧富差距等「不利團結全民」的情況，如何積極有效的提升「國家榮譽感高低」，已是蔡政府必須正視的重要課題！

（作者為前中國國民黨發言人）

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