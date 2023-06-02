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自由廣場》平議侯市長核廢料談話

2023/06/02 05:30

◎ 陳逸南

依自由時報六月一日報導「《拜會立院國民黨團》民調落後 侯友宜：歹勢 讓大家憂心了」，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜強調，他從未反對核電，只要求中央兩件事，核廢料應改為室內貯存，除役後核廢料可以暫放，但不能永久放在新北市。他多次向中央反映，包括前行政院長蘇貞昌到現在的陳建仁，依舊沒有回應。

依核子工程博士賀立維教授於二○一三年八月十五日出版《圖解你我應了解的核能與核電》（二○二○年九月廿八日改版）第一一三頁「核燃料與核廢料的生命週期」圖示，核廢料大致上分成「低階核廢料」和「高階核廢料」（使用過的燃料棒）。

目前「低階核廢料」經過「減容」然後貯存。「高階核廢料」經過「濕式貯存」（放在廠內冷卻池），又經「乾式貯存」，再進入最終貯存（最終處置）。

事實上，目前核一、核二電廠使用過的燃料棒（高階核廢料）仍然放在廠內的冷卻水池裡，沒有移到廠外的乾式貯存設施，這就是所謂「核廢料的室內貯存」方式。前述侯市長所謂「核廢料應改為室內貯存」，是欠缺專業知識者的「政治空話」嗎？

至於「除役後核廢料可以暫放，但不能永久放在新北市」，這種說法也很奇怪。除非想辦法將這些高階核廢料移到其他縣市進行乾式儲存，在技術上可以做到嗎？而且台灣是多雨、多地震、人口密集的地方，如果要進行高階核廢料的最終處置，是困難重重，而且高階核廢料經過海運運輸，是國際條約及環保人士所不容許的事。

平心而論，侯市長「多次向中央反映，包括前行政院長蘇貞昌到現在的陳建仁，依舊沒有回應」，乃是因為高階核廢料的「處理」及「最終處置」困難重重，舉世皆然，此為政治人物的「不能也」而非「不為也」。侯市長如此的甩鍋，不可思議。

（作者為科技法律工作者，台北市民）

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