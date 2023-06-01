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自由廣場》青年重視的價值在變

2023/06/01 05:30

◎ 梁蕓茗

從野百合學運、太陽花學運到現在，年輕人最重視的價值從民主轉型、公開透明到多元平等，其實是有階段性的轉變與進展，世代之間對不同事件的衡量也就有所差。這也是為什麼李正皓傳出「以私密影片威脅女性」的疑慮時，年輕人們心中的警鈴會突然大響，進而採取行動。

三月底時，台灣智庫等團體發布的「台灣青年政策意向調查」民調指出，最重視青年政策的依序為民進黨、民眾黨、國民黨（但也有七成三未表態）；不過，四十歲以下青年的支持度，反而是柯文哲領先。這樣的差距說明了在青年政策之外，仍有許多因素是年輕人所重視，但我們卻仍未掌握到的。

「以私密影片威脅女性」這樣的行為對於長輩而言，可能僅是被劃在私領域的討論，但對於歷經過台版Ｎ號房霸社等事件，並因此而推動修法的年輕人來說，這就是一項重要的公共議題，也是我們認為候選人最不應該跨越的紅線。

因此，若民進黨希望能獲得青年的支持，或許就該在「民主vs.獨裁」之外，找出青年在意的價值，並有所回應與主張。如此，才能讓現在四十歲以下的年輕人，覺得自己與民進黨是站在一起的，也才能一同攜手前行。

賴清德主席所提的「民主大聯盟」是很好的構想，以跨黨派、跨世代、跨領域等三個原則，能納入多元的人才，有助於台灣民主社會的發展。不過，若能在三項原則之外加上「同價值」的主張，對於民進黨而言，更能彰顯民進黨與國民黨、民眾黨的差異性。

其實，會加入民進黨陣營、從事政治工作的青年朋友，大多僅是因對同個價值的想望而聚集在一起，並希望能共同推動社會改革。

每一次選舉的過程中，如果民進黨能透過提名、禮讓與合作人選來訴說當下注重的價值，相信更能吸引到年輕人的支持。

（作者現職國會助理，新竹縣民）

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