自由廣場》寫給台大陳、謝同學的一封信

◎ 鄧敏宏

我想這一、兩個禮拜也真夠二位受的了，臉書上都說你們這篇政見，踩遍了所有人權議題的底線。

但我還是想給兩位同學寫封信，雖然我們互不認識。然而，在你們身上似乎我也看到年輕時的自己。我在大學時，也像你們一樣，曾經也說話不經意傷害別人，自己雖非頂大，口氣卻也頂大，青春男兒嘛，氣血方剛、不懂世事，如今回想起來一點也不酷，不經大腦，也笨得可以。

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然而，在我的時代，我們都還知道有一種東西叫做「界線」，或許是讀慣了四維八德和禮義廉恥，知道有所為，有所不為，我並不是要復興教條綱略，而是在我的成長時代，還有某種儒教文化還隱隱拉動著你。可惜的是，當時不鼓勵公共參與，個人卻還有所節制。

在你們的成長歷程中，二○○一年開始實施的九年一貫課綱，被形容是缺「德」的教育，舊教條式微，新典範卻未成形，這正是兩位的國民教育階段。雖然之後性別平等教育法也在九十三年通過施行，但很明顯地，在智育掛帥的教育環境中，不考的「性平教育」、「人權教育」只是聊備一格，未能透過教育真正成為一個國家的文化風氣，也未能內化成個人道德。

你們所生長的時代，網路文化崛起，躲在鍵盤後的鄉民、酸民，語不「嗆」人死不休。再加上每天的政治場域和新聞媒體，這些大人們的口中，歧視語言從不缺少，不同差異的人互相傷害是每天的日常，失言也不會得到制裁，或許正因如此，才會把這些有毒語言，稀鬆平常地放上公共論壇。

我自己是幸運的，我在碩士班的階段，加入性別研究的行列，我是那一屆唯一的生理男性／異性戀，因為從小的性別經驗，總覺得這個性別世界「怪怪的」，這種怪怪的，讓我走上覺察的旅程。而後我的生涯，在不同領域的非營利組織和教育場域工作，有機會看見這個社會的發展，學術相輔，實踐基層。

我聽說，業界要封殺你們實習與正職的工作機會。其實我想說的是，經濟系可以做的事還很多，如果你願意進到原民部落長駐，看見台灣部落的真實現況和歷史緣由；如果你願意走入性別田野，真正交幾個酷兒朋友，認識LGBTQ的生命故事；如果你願意走進社區，看見當今弱勢兒童和青少年學習的匱乏和生活的窘況，從升學勝利組走下神壇，實際看見台灣社會的缺與困，生命中仍有許多機會等著你。

二○○六年的諾貝爾和平獎，就頒給孟加拉窮人銀行創辦人，他就是經濟學家。陳同學、謝同學，如果你願意，你可以成為下個尤努斯。若真如此，那將是我聽過最勵志的人生故事。

（作者是宜蘭社區大學「九一八演社」社團講師、世新大學性別研究所碩士）

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