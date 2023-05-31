自由廣場》國民黨應留一顆眼睛看自己

◎ 愚工

國民黨失去政權後，一心一意想要返回執政，可惜卻沒有組成自己的影子內閣，提出福國利民的國家願景，而採「浮誇、造謠、潑髒水」的負面戰術，其中雖偶有斬獲，例如韓國瑜贏得高雄市長選戰，朱立倫成功罷免陳柏惟和去年的九合一選舉，王鴻薇及徐巧芯也藉此得利。

然而這套戰術就如「七傷拳」，往往傷人之後傷己，讓韓國瑜不但總統敗選，也在高雄市長一職位遭到罷免，至今仍難復出；至於朱立倫的社會信用已蕩然無存，這次的總統的徵召更讓自己的政治生命氣若游絲，王鴻薇及徐巧芯及一干迷信這套戰術的「政治工作者」也都急遽消耗自己的「社會信用存摺」。預料國民黨最終將「贏得戰役而失去戰場」，重複當年失去中國大陸的故事。

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日本歷史上曾出現過兩位偉大的劍手，一位是宮本武藏，另一位是柳生又壽郎，而柳生又壽郎是宮本武藏的徒弟。當初，宮本告誡急於求成的柳生「你的眼睛全都盯者第一流的劍手，哪裡還有眼睛看你自己呢？」一流劍手的先決條件，就是永遠保留一隻眼睛看自己。

國民黨急著要恢復權位，卻不思「修身、齊家、治國、平天下」的哲理，而飢不擇食，慌不擇路，勾搭國際上惡名昭彰的中國，對內使用負面戰術，就好像不修內力，猛練七傷拳，不留一隻眼睛看自己，這樣下去想要重新執政，宛如緣木求魚。

（作者從商）

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