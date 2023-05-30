自由廣場》全民國防 莫忘我們退伍軍人

◎ 林進國

台灣為因應國家安全實兵實彈演習，國軍陸續實施各項戰備演訓，近來在重劃區的空地上，看見自走砲戰車列陣備戰，見證國軍除展現高超戰技之外，也將戰力彈性調配至民間，除了展現台灣堅強的國防武力戰備之外，也讓人民對國軍保家衛民的實力與決心，倍感信心。

台灣是全球民主的模範生善良之國，絕對不會主動對外發動戰爭，但我們卻面臨號稱軍力全球第三強的中國，不斷咄咄逼人的軍事威脅。為此，台灣必須確保有保護自己、甚至於反擊的敵國的國防實力，然而台灣在面臨少子化與馬英九執政時期大幅縮短義務役時間至四個月的雙重夾擊之下，在可以想見的未來，志願役軍隊必然不足，義務役士兵訓練時間過短，將嚴重影響台灣國防戰力。

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美國前國防部長艾斯培，日前對台灣國防提出務實建議，主要為延長義務役士兵役期為一年，及台灣應不分男女全民皆兵，對此，相信與筆者相同的退伍軍人多感認同，因為當面臨敵國武力侵犯我們時，就如烏克蘭，自己的國家當然要靠自己救，先展現堅強的戰鬥意志，才能期待友國的四方來援。

筆者是五年級生，空軍三年制義務役兵退伍，退伍至今連槍都沒摸過，也從未接受任何的國防專業訓練，我們退伍軍人保家衛國的決心，絕對不輸現役軍人，更絕對不畏懼為國家挺身而出，但我們真的怕當國家需要我們的時候，我們手無寸鐵，也不知向何處報到集結？在此建請敬重的三軍統帥小英總統，號令國防部再擴大全民防衛動員署的規模，讓全民國防能夠真正實踐。

具體建議如下：全國以縣市各區為單位，並與曹興誠董事長資助的黑熊學院合作，召募民間退伍軍人自願軍，以筆者居住的新北市鶯歌區為例，以區公所兵役課與黑熊學院為窗口，由全動署指定鄰近軍事營區作為訓練與戰時集結之號令單位，而退伍軍人平日大多有上班需工作，國防訓練可利用週休假日實施，台灣已退伍軍人高達幾百萬，只要身心健康者加以訓練，絕對可以成為現役軍人最強的後盾力量，可以支援重要設施之防護，亦可支援前線之補給，更可以成為讓敵對中國不敢輕言進犯的關鍵力量。

（作者是科技公司營業經理）

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