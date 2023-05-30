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自由廣場》﹙鏗鏘集﹚疑美不如疑侯疑柯

2023/05/30 05:30

◎ 王景弘

刑警出身的侯友宜，要學蔣介石，喊「先安內再攘外」；急診處醫師柯文哲自命通中通美，玲瓏油滑，要學印度首任總理尼赫魯，當美中「溝通」的橋樑；兩人把競選中華民國總統，當搞笑比賽。

蔣介石無力同時兼顧抗日與「剿匪」，選擇政權「維穩」優先，先剿匪再「團結抗日」。侯友宜超越時空喊「安內攘外」，只暴露他「讀總裁書」死學死用的「笑果」。

侯友宜「安內」，指的是警務職責的治安黑道，而不是「匪」類的滲透；他要攘的「外」不知所云，但因為中國是台灣的唯一威脅，侯友宜的「攘外」應該就是「剿匪」，也即先清除狼幫黑道再抗共！

柯文哲喜歡捕風捉影，自己膨風，吹噓要成美中溝通的橋樑。猶如當年親中共的尼赫魯，要在美中傳話，搞朝鮮和平，拉中共取代蔣介石政權入聯合國。

柯文哲文字不精又自作聰明，把美國學者說中國與他打過交道，略有認識，誇大成中國支持柯文哲，他通美國的能力只是不搞意外，卻想扮演美中和事老角色，真是膨風青蛙。

尼赫魯時代，圍堵政策方殷，美、中無邦交、無接觸；現在美、中有正式邦交，並不缺少溝通管道，柯文哲有什麼本錢當美中溝通橋樑？美中的分歧並非「溝通不良」，而是雙方以民主與共產專制體制對陣走向競爭。

冷戰以列寧黨體制全面潰敗結束，鄧小平的改革開放讓它在中國倖存，現在習近平要走回頭路，爭霸權，與民主陣營對拚，他忘了中共政權壽命已經超過主要列寧黨，包括國民黨在內，現在又已陷入嚴重經濟困境。

民主自由體制即使吵吵鬧鬧，卻幾百年還健在，柯文哲有本事「說服」民主體制屈從共黨專制？柯、侯見識如此，要疑美不如疑侯與疑柯。

（作者為資深新聞工作者）

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