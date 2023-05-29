自由廣場》日本海與台海 中俄擴展遠東海權的戰略盤算

◎ 張延廷

中共一直以「統一台灣」作為突破美國在西太平洋島鏈之跳板，在烏俄戰爭爆發後已形同破滅，從日前G7議程內容和其他國際友台輿論，可明顯察覺美國在第一島鏈之戰略要域就是台灣。

美、中戰略競爭檯面化以後，美國雖名義上不承認台灣「國家」地位，但以管轄治權及地緣政治而論，台灣對美國印太戰略的重要性排名亞洲第一。循此，中共武統台灣的企圖便很難實現，想突破第一島鏈成為高難度挑戰，因此便可能改採「旁敲側擊」，從日本下手來逼退美國。就地緣優勢而論，中共在東北亞易獲得奧援，有俄羅斯及北韓為其側翼犄角，若想對抗、嚇阻美國，則「日本海」比「台海」容易得多。

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中共近日擴大東北貨物跨境運輸業務範圍，增加俄羅斯海參崴港為內貿貨物中轉口岸，順水推舟將中共軍艦延伸巡航範圍至海參崴港。屆時，中共武裝力量將介入俄羅斯對於庫頁島及北方四島的開發，對日本對當地申索領土主權形同雪上加霜、備增壓力。

由於遠東艦隊並非俄羅斯建軍重點，船艦裝備長年未現代化升級，意圖藉助中共新興造艦技術與能量來協助，不難預期未來中、俄和美、日在東海，甚至日本海周邊的海域，都會有更多的海權對峙場面。

日前俄羅斯海軍太平洋艦隊的演習內容，即包括模擬敵軍登陸庫頁島、千島群島的場景。千島群島位於庫頁島東南方，日本長年宣稱擁有千島群島部分主權並稱之為「北方四島」。目前不難看出，俄羅斯未來開發庫頁島將邀中共參與，尤其俄羅斯在遠東沒有基礎建設能力，甚至連北方四島也會邀中共進駐分擔部分軍事力量。若再加上頻頻試射彈道飛彈及擁有核武的北韓，則新形成的地緣戰略環境，都使日本在「美日同盟」保護傘下更加謹慎，會以保守心態處理日本列島以外的安全議題。

G7國際市場經濟所關注的議題，已擴大涵蓋到各國的軍事能力與國防發展、區域穩定、全球安全、自由民主聯盟、資訊科技競合及環境資源永續。由於追求自由民主是人類天性，因此為求中華民國永續發展與和平安定，台灣處理兩岸及地緣政治議題需要有更高的智慧與抉擇。畢竟海峽兩岸各具優勢、劣勢，要在國際詭譎多變的局勢中維持動態平衡，就必須全方位、機靈考量地緣戰略的快速變化。（作者為前空軍中將副司令、清華大學榮譽講座教授）

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