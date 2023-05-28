自由廣場》WHA台灣再度鎩羽有感

◎ 吳樹民

第七十六屆世界衛生大會(WHA)五月廿一日起於日內瓦舉行，台灣由於中國壓力連續七年未獲邀請與會。即便在COVID-19肆虐全球期間，台灣防疫表現受到國際認可；即便七大工業國外長會議連續三年發表聲明，支持台灣以觀察員參加WHA；即便是以不受主權國家限定的觀察員身分申請參加WHA，台灣依然連年在總務委員會鎩羽而歸。

何以致此？當然是「一中原則」在國際上作祟的結果！「一中原則」的內容就是「世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是中國唯一合法代表，台灣是中國不可分割的領土」，基於此點，中華民國在法律上即不合法，台灣也無法參加國際社會。馬政府時期能以「中華台北」獲邀參與WHA，是因為馬政府接受「一中原則」，以中國屬地身分，在中國同意下參與，此舉等於坐實兩岸同屬一個中國，犧牲台灣主權不言可喻。此點和國內民意差距甚大，這也是民進黨政府自始即不接受「一中原則」的原因。

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眾所周知，「一中原則」只是中華人民共和國的主張，並不是國際社會認同的國際法。如日前美國眾議院外交委員會修改二○二○年三月生效的「台灣友邦國際保護及加強倡議法」(TAIPEI Act)內容，通過「台灣國際團結法案(Taiwan International Solidarity Act)」，強調聯大二七五八號決議僅處理中國代表權問題而不涉及台灣，以對抗中國試圖在國際組織扭曲關乎台灣事宜的行徑。換言之，二七五八號決議僅認定「中華人民共和國政府是中國唯一合法代表」，並沒有處理台灣歸屬問題。

然而，某些大一統主義者不只倡議台灣「應該」與中國統一，甚至漠視台灣民意，主張兩岸在法律上「已經」統一。如馬英九在希臘的德爾菲經濟論壇(Delphi Economic Forum)，宣稱中華民國憲法可以稱為「一中兩區憲法(One China two areas Constitution)」，還公開指責蔡英文總統「兩岸互不隸屬」的說法違憲，將目前兩岸對峙情勢緊繃的責任，甩鍋給不接受「一中原則」的民進黨政府。馬英九在國際場合上對這部憲法的恣意解釋，對台灣可能造成的危害不容小覷。

由於中國侵略台灣的野心，使得台海瀕臨戰爭爆發邊緣，因此美國積極串聯印太、東亞甚至歐洲各國採取共同立場，組成聯合防禦體系，就是希望以優勢武力嚇阻中國、防範未然。然而，前述「一中原則」和「一中兩區憲法」將台灣跟中國視為一國，讓國際社會失去協防台灣的正當性與合法性，增加中國對台使用武力的可能性，讓台灣的國家安全暴露於更大的風險中，台灣必須遠離「一個中國」雷區，淘汰中國代言人！

（作者為台灣國家聯盟總召集人）

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