自由廣場》﹙青年時評﹚信賴？

◎ 陳冠甫

民進黨二十四日宣布徵召吳崢、曾柏瑜，並合作無黨籍李正皓，出戰新北艱困選區，引發黨內反彈。下一波名單徵召雞排妹、苗博雅、邱威傑若為真，必定引起軒然大波！比起大選慘敗讓台灣陷入危機，現在基層黨工退黨與圈內人連署，只是微小的傷害。難道，民進黨主席賴清德「民進黨重視年輕人，給年輕人機會」竟是給黨外年輕人機會？聽在黨內年輕人耳裡實在刺耳，何況艱困區並非沒人願意挺身而戰。

按高層透露於媒體的「Y+DPP」選才三原則，撇除空洞宣傳話術，就只剩「信賴」的因素。相關報導不諱言，將以賴清德信賴的人為主，即便賴清德真的信賴所選的「刺客」，但賴清德信任的人就能為幕僚、支持者、選民所信賴？

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直觀問題為，總幹事與選戰團隊如何組建？以及地方長期支持走動的樁腳，會只因為一句「信賴」就能動員？政治是信任的志業，依靠網路聲量與電視曝光無法讓人信任，何況這類虛名多是用於建立人設，支持者對於「刺客」並無真正認識，除非看某人寫真集也算認識。

以下一波徵召名單為例，中正萬華、大安、文山區捨棄黨內戰將，尋找網紅刺客，再要求被放棄、被羞辱「有兩位數差距」的在地議員幫忙輔選，擔任總幹事，光想就替議員感到尷尬。

這類外來刺客注定無法深耕地方，隨之派駐的幕僚，經驗無法累積，從幕僚到選將都像曇花一現，下次大選又再次輪迴。黨主席可換，但流失的助理世代補不回。政治明星除了包裝帥與美以外，看不到參與公共事務的累積。

何況，高層要談的Ｙ世代，正看著民進黨堅守的優良傳統逐漸流失。多少能夠一瞥市政、國政的助理們，最早體會對民進黨的失望，懷疑自己將來能否堅守改革的理想。民進黨的社會號召力，因為監督的戰鬥力銳減而在下降，而高層的解決辦法就是找外人當刺客？將歷練與挑戰機會讓給缺乏核心價值的牛鬼蛇神，選戰結果自然已定。

（作者為臺北大學法律研究所研究生，台北市民）

說服不了選民

◎ 湯欣恬

民進黨以「徵召」的方式，尋求各路知名度高、年輕的參選人出戰，營造「大團結」的形象，筆者倒認為這個布局，並非如操盤者所想像的那麼妙手回春。

以台灣現今的政治環境，中國武力犯台，一直是難解之題，也必然成為選舉主軸。就檯面上已經曝光的總統參選人來看，民進黨所推派的賴清德對守護主權無庸置疑，然而往下看近期曝光的幾位立委參選人，不乏網紅、前國民黨青年軍，那麼所謂「台灣價值」，已經看不出是以甚麼作為標準。

筆者並非不認同，以主權為前提的團結合作，但接連曝光的人選一字排開，除了價值混亂，更多像是為「團結」二字抬轎的演員，過去並未於政治認真著墨，只鸚鵡學舌的網路KOL，抑或是跟著風向站在執政黨大局，即獲得徵召參選的門票。

選區協調確有必要，但如此「撿到籃子就是菜」的徵召，已經說服不了選民「本土」二字所乘載的重要意義，執政黨在人選上的布局必須要更有說服力才行。

（作者為台灣基進財務部專員，本土派青年選民）

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