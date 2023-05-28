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自由共和國》林博文／退場學校校地轉社宅 不只雙贏更能普惠

2023/05/28 05:30

教育部長潘文忠透露，位於彰化縣的私立中州科技大學預計七月停辦退場，教育部與內政部目前在會勘，可能是首間改為社會住宅的退場私校校地。（資料照）

林博文／台灣首府大學代理校長

副總統賴清德日前在政大與青年有約的座談會上表示「總統蔡英文上任後，正在興建及已完工的社會住宅共有七．三萬戶，包租代管則有六．六萬戶，接下來將著手擴大社會住宅用地，以中央及地方土地、國營事業土地、私校退場校地等作為使用。」立院教文委員會召委范雲認同「這是活化校產又確保公共性的雙贏」，教育部長潘文忠認為「這是一個可行的方向」。

近年台灣人口版塊急速邁入少子女化與高齡化的共伴效應，逐漸形成新的社會問題，也對各級學校的經營產生重大衝擊。教育部面對此一趨勢，曾於二○一三年九月公布「教育部輔導私立大專校院改善及停辦實施原則」，明定多項列入專案輔導對象，進而啟動退場機制的標準，二○一九年又增訂預警學校標準。然為更全面的處理後續退場學校的問題，教育部研擬《私立高級中等以上學校退場條例》送請立法院審議，於二○二○年十二月進入一讀，並在二○二二年四月完成三讀，五月公告實施。

截至目前為止，全國依所在地區已有十所大專校院退場，分別為高雄市三所、台南市一所、苗栗縣一所、嘉義縣一所、屏東縣二所、宜蘭縣一所、花蓮縣一所。而退場條例通過後，已有七校被列為專案輔導學校，近日將陸續面臨改善到期的挑戰，如未能過關，即進入停辦與清算歸公。幸賴學生安置與教職員工離退資遣慰助，已能得到退場基金的墊付款支應，讓學校師生權益受到保障。但校產如何在確保公共性的前提下活化使用，不會產生公共政策的「沉澱成本」，亟須有前瞻的政策領航者，匯聚眾議，提出解方。

誠如賴副總統所提，社會住宅政策是政府解決青年居住正義的一帖良藥，在內政部積極推動下，配合包租代管與盤點閒置國有資產，鼓勵地方政府興建等措施，希能在兼顧城鄉發展需求，逐步達成有效的市場供給，提供更為優質的居住環境品質。如何能加速進程，提高供給，若按照土地取得、規劃、鳩工興建期程，恐有緩不濟急之虞，但若能將退場大學校園納為社會住宅使用，將能大幅提升住宅供給數量，且能縮短供應期程，儘早滿足青年期望。

依據《私立高級中等以上學校退場條例》第七一條所認定「其他教育，文化或社會福利事業範圍」中，已納入社會住宅，並由內政部為主管機關。教育部並於二○二二年十一月函文，針對第七一條「學校法人改辦教育、文化或社會福利事業範圍之作業流程及範圍」，函釋各大專校院。如潘部長所言，將退場校園轉為社會住宅，在政策確認可行，但尚未有先例，有待驗證。

欣聞行政院為使退場學校校地及建物有效運用，確保其公共性並發揮公益功能，於近日召開「研商運用退場學校校地及建物相關事宜會議」，並由教育部主辦，媒合有需求之中央部會承接並有效活化。本校已接獲通知辦理校產簡報，接待中央各部會參訪事宜。

筆者臨危受命，於去年受台灣首府大學第八屆董事會邀請，應聘擔任代理校長一職，除維持正常辦學，保障師生權益外，日日身處綠樹成蔭，整潔有序的校園環境，深感在確保高教退場後的公共性前提下，如能將參與過往建校地方諸賢美意，轉化為社會住宅，跟隨產業發展，吸引年輕人口就業，平衡區域發展，帶動地方繁榮，不只雙贏，更能普惠，是所亟盼。

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