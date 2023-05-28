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自由共和國》洪財隆／壓力下的優雅 國家韌性從何而來？

2023/05/28 05:30

近年來則由於國際間出現許多突如其來的公衛和地緣政經衝擊，例如肆虐三年、甫告一段落的新冠肺炎（Covid-19）、烏俄戰爭，乃至美中貿易戰和科技戰，以致全球化浪潮下「唯效率」的生產、投資和貿易模式，紛紛面臨重大考驗。(資料照)

洪財隆／公平會委員

國家經營如果不想落入「唯GDP」主義的框架，通常會把「永續發展」列為重要目標，特別是加入環境品質（氣候變遷）和社會人文視角作為衡量指標。

近年來則由於國際間出現許多突如其來的公衛和地緣政經衝擊，例如肆虐三年、甫告一段落的新冠肺炎（Covid-19）、烏俄戰爭，乃至美中貿易戰和科技戰，以致全球化浪潮下「唯效率」的生產、投資和貿易模式，紛紛面臨重大考驗。如何確保重要物資供應無虞（生產供應鏈），甚至維持關鍵產業或敏感技術高度自主等安全考量，更因此浮出檯面。

一般而言，國家社會如何吸納、緩和這些外在環境衝擊，或強化回應與復原能力，就是目前正熱的「韌性」（resilience）議題。事實上，國際間最早闡釋韌性此一政策概念的政治領袖應是日本前首相安倍，他在二○一四年OECD（經濟合作暨發展組織）的會議上，即以如何建立「韌性經濟體與包容性社會」（Resilient Economies and Inclusive Societies）發表演說，內容主要觸及經貿協定、自動化生產與地方創生等政策主軸。

主要因為上述外在負面衝擊已逐漸成為「新常態」，或所謂系統性危機，應可預料韌性將日益成為國際合作與各國政府的施政目標。畢竟安全、生存與繁榮仍是人類的終極關懷。

能從原先心理學上強調受苦的人如何走出困境與低潮的能力（尋找支持、冷靜、自信等特質），以及機械工程領域如何避免、挽救全面性「當機」，在政策場域出現已近三十年的韌性，如今不僅普獲重視，而且應用極廣（例如金融、資安、國家基礎設施），正好也說明了當前世界局勢變化之劇烈，以及諸多跨域及複合問題之嚴峻。

話說回來，且莫忘動物行為學家們的警告：不會感到恐懼的動物很快就會滅亡，但成天活在恐懼下、惶惶不可終日的生物，很快也會流失能量，並容易因為減少社群連結而失去活力和發展機會。作家海明威有一名句：「壓力下的優雅」（grace under pressure），用以形容鬥牛士面對生命危險時的英姿，或許值得我們參考。

換句話說，不要讓韌性或堅韌只成為形容詞，應進一步發展成適合台灣情況並可操作、執行的內容與目標。國防或國家安全當然仍是第一要務，但也必須高度留意是否因為重視這些基本生存問題，以致忽略其他國家目標與價值。此即國家韌性，並和公部門是否具有效率，特別是有無完成原先組織設置的目的密切相關，尤其是攸關經濟治理與管制機關（暱稱人民權益的看門狗／Watchdogs）的效能是否強大最為關鍵，例如競爭法機關。

為什麼呢？因為這些政府組織和經貿、財稅、國發等部門不一樣，通常不是站在第一線，向來並不會受到太多關注，其績效與表現更容易因為整個社會的注意力放在國安上面而被忽略。偏偏在數位時代，管制機關的重要性無以倫比。主要理由在於，數位平台經濟及其所衍生的公平競爭、隱私與詐騙（大數據）、消費者權益等三大問題，已逐漸成為經濟發展和人民權益保障的核心。可惜台灣的管制機關或因為陷入「管制會影響發展的迷思」（兩者實為互補），或面對新興議題面面相覷不知所措（源於價值目標模糊），普遍缺乏能動性（agency） 。

最近參加了一場人類學視角的「蘑菇為何而活？」線上讀書分享會，從此知道了連蘑菇、松茸這類真菌植物都有一定的能動性。主要透過分泌特定化學物質（因此美味可口），最後得以改變周遭環境和地貌。

就在我來公平交易委員會（公平會）服務邁入第七年，眼見這個在國際上被尊稱為大企業剋星的競爭法機關，逐漸淪為主要業務在於處理不動產不實廣告，卻對臉書、谷歌等跨國科技巨擘「異常友善」（對其所作所為接近自由放任）而不免氣餒的時候，安安靜靜的蘑菇，突然有了勵志意義。

（本文作者新近出版《隱藏的說客：一名經濟學家與台灣經濟安全、公平、成長的探索之旅》，衛城出版社）

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