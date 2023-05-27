自由廣場》基隆營養午餐弊案看司法怠惰

◎ 王洲明

基隆營養午餐麵包日前發現菜蟲、又引爆蔬果農藥超標、過期肉品、且詐領補助款等問題。學校午餐弊案不斷，乃因司法怠惰與輕罰，故廠商有恃無恐！

這起基隆市校園午餐弊案，在麵包有蠕動綠色菜蟲，又驗出蔬果農藥殘留超標、雞肉過期，且營養師偽造台灣農產品生產QR Code等產銷履歷，向市政府詐領補助款逾一百萬元。類似案件不斷，回憶轟動全國的校園集體午餐弊案至少有二：

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一、發生於一九九三年，台中縣、市國小爆發營養午餐集體收取回扣案，起訴十二名校長，直到二○一○年更六審才定讞，最後七名有罪、四名無罪、一名流亡海外，偵審費時十七年。

二、案發於二○一一年，新北市積穗國小營養午餐驚爆餐桶長蛆事件，經檢調追查，發現許多校長涉收回扣。二○一四年一審宣判三十二名校長有罪，至今二○二三已纏訟十二年，尚有部分學校上訴尚未定讞。

但也有認真嚴謹辦案的偵審檢院，費時不到兩年即三審判決有罪定讞的判例：例如案發於二○一○年，台中市中平國中午餐貪瀆案，只費一年八個月即判有罪定讞入獄服刑。

與複雜集團犯罪重大刑案相比，校園便當／午餐案應屬「極簡單」的刑事案件，然而費時逾十年尚無法定讞，讓人費解，只能說司法怠惰且輕判，而行賄的業者大都無罪或緩刑，讓餐盒業者有恃無恐在校園橫行，一再重蹈覆輒的蹂躪莘莘學子！

司法改革實應加緊腳步，且判決過程與刑度，要貼近人民的感受為宜！（作者著有《買票政治學》，台中市民）

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