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自由廣場》主權基金：從韓國瑜到吳欣盈的騙票空話

2023/05/27 05:30

◎ 楊欣怡、林靖凱

主權基金已有數十年歷史，最知名的如先進國家挪威，因為顧及天然資源收入總有耗竭的一天，在永續經營的考量下，成立主權基金；其餘成立主權基金國家多半是偏向獨裁政體，或是民間企業發展較落後，若還搭配著較大的外匯存底數量，則愈有可能成立主權基金（如中國、新加坡）。然而其透明度、治理制度，及商業滲透他國企業的行為，可能引發被投資國的國安危機意識，因此常遭詬病。

立法院財委會本月二十四日審查《央行法》修正草案，提案人台灣民眾黨籍的吳欣盈，主張由中央銀行提撥外匯儲備總額的一定比例（十％），設立外匯投資基金作為「台灣主權基金」，中央銀行則以五點理由表達反對。吳欣盈身為新光金控的千金，雖然發言參雜許多專有名詞，看似專業，實際上正好暴露出她對於央行職責的不熟悉，對台灣外匯存底重要性的不認識，也不知道台灣主權在國際上不被承認，對外匯存底造成的影響。

主權基金這個議題很有趣，二○一九年韓國瑜的總統政見發表會，曾提到他要成立規模十兆的「中華民國主權基金」賺錢，回顧二○○八年、二○一二年、二○一九年每次大選或金融危機，就會有泛藍人士把主權基金搬出來講，好像這東西非常厲害，是經濟萬靈丹。

這回吳欣盈提出的，由主權基金來向外投資取得商業利益極大化，從來就不該是央行的業務，除了會拖累央行在穩定國內各總經指標的能量，我們甚至懷疑，是否就是央行內部無人有操盤能力，正好讓吳欣盈身後代表的金融業，覬覦主權基金成立之後的操作大餅？還有為什麼央行是要撥出十％的外匯存底規模，而不是四％呢？這項依據是什麼，這個比例如何計算出來，隨便喊價的嗎？

不要懷疑，這就是騙票，利用大眾對主權基金的不熟悉而產生錯誤期待，甚至企圖利用這種錯誤期待自肥。

台灣基進的立場是反對台灣設立主權基金，尤其是吳欣盈這種極有可能圖利金融財團的「隸屬於央行的主權基金」。無論如何，如果沒有民意基礎的支持與財政經濟的細緻討論，一旦發生重大產經金融危機造成主權基金的嚴重虧損，在民主政體的台灣必定引起社會波瀾，乃至政治動盪。政府雖然對主權基金握有「主權」，不過權責相當，背後仍隱含背負著妥善管理民脂民膏的重大責任。不應該輕率聽從暴露知識不足、隱含自肥意涵的民眾黨立委的建言。

（作者為台灣基進成員）

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