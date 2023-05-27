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自由廣場》侯友宜的民調與人設

2023/05/27 05:30

◎ 田豐文

最新民調顯示，侯友宜確定獲徵召後，非但沒有慶祝行情，反而下滑五％，僅領先柯文哲二％。藍營雖沒把砲口對準郭粉，但強調要找回郭台銘加入團隊，營造團結力量。筆者認為，侯民調下滑不足為奇，郭粉或有影響，但不是主因。

一、侯市長連任不到五個月就接受徵召參選總統，不論未來是請假或辭職，難獲市民認同。

二、對於中國騷擾、打壓台灣，侯態度曖昧，只會像錄音帶重播「會為中華民國盡最大努力」，難免令人猜疑。

三、以前的侯市長形象還算溫和，但現在批評政府越來越尖銳刻薄，且多是沒有證據的空話，為拉攏深藍而激化對立，人設大轉變，絕對是民調下滑重要因素。未來若繼續走「戰鬥藍」路線扮「戰狼」，繼續下滑也是剛好而已！

（作者為公務員，新北市民）

◎ 陳文卿

侯友宜民調重挫，不令人意外。因為之前是郭侯大戰，為了壓倒郭而讓侯勝出，有些民調可能失真。而現在回到三腳督的正面對決，一些原本表態要支持侯的可能就遲疑了。

但是，才不到一星期就掉五％，離正式開打還有大半年的時間，如果無法止跌，選戰要如何打下去？因此很多人擔心，換柱2.0戲碼是否將再度上演？這樣的猜測不是沒根據，因為國民黨是有前科的。

當年如果不換柱，雖然很大的可能還是敗選，但應該不致於輸得那麼慘。所以推測國民黨內的有志之士當不會再讓朱立倫重蹈覆轍。既然提了侯友宜，不論是英明是草包，只能硬撐到底。至於那些要選立委的，已無法奢望有強壯的母雞帶頭，只能隨人顧性命了！

（作者任職環保服務業，新竹市民）

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