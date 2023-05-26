自由廣場》台大經濟系與國中青春期

◎ 陳韋如

關於台大經濟系學生近日引起的爭議，身為全職媽媽，我有話要說！

我認為這些學生是想用標新立異來吸引目光，不是真的會執行競選政見。就像部分網紅、政客或媒體總是用辛辣偏激的言論，來提高點閱率或聲量。然而，卻也暴露出他們長期處於一個性平觀念偏誤的環境。

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上個月，國中女兒與我分享了班上的近況，有超過半數的男同學，下課時間在大白板上畫了十八禁的圖像，男同學們群組互傳Ａ圖與Ａ片、開黃腔，早就不是秘密。有些女同學心裡不舒服卻不好意思說，有些則當作沒看到沒聽到。我致電導師是否知情？如何作為？導師回覆如下：「確知有部分同學言行不當，已加強輔導並通知家長。但經過了解，青春期的孩子對這類事件並不像大人想的那麼多，所以對不雅玩笑的反應不大。」這樣的處理，我可以接受但並不滿意。

淡化處理青春期孩子沒有想太多或這只是好玩，難道不是導致現今性平觀念偏誤環境的原因之一？

此外，家裡的大人是否曾有不恰當的言行，或公眾人物出言不遜卻被當成幽默或笑話，而父母對於孩子使用網路的規範模糊，甚至不知道未成年子女的使用狀況等等，都是造成今天已經成年的台大學生做出如此行為而不知輕重的遠因。

至於無限上綱成教育制度失敗、新課綱教壞學生，我認為大可不必，誰都知道人格養成最重要的關鍵在於家庭教育，不必用檢討教育制度的大框架來掩蓋「養不教，父之過」！所有為人父母的成熟大人應該知道，我們不教的，學校會教；學校沒教的，社會會教。而代價，只會越來越大！

（作者為全職媽媽，台北市民）

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