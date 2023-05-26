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自由廣場》政治人物與宗教信仰

2023/05/26 05:30

◎ 盧俊義

最近有一件事鬧得沸沸揚揚，就是國民黨秘書長黃健庭為郭台銘祈禱的事。有好幾位電視媒體名嘴公開譴責黃健庭，說他利用基督教信仰，欺騙了郭台銘，圖謀國民黨中央屬意的總統候選人。

其實，國民黨中央黨部做類似這種欺騙的事已經不是第一次，早在二○○八年馬英九出來競選總統時，就有署名「國民黨中央黨部牧師團」寫信傳真給基督教會，說馬英九在五歲時，就在香港受洗成為基督徒了。二○一二年再次用同樣名義傳真給基督教會，說馬英九是虔誠的信徒，必成為上帝重用的僕人。但只要稍微注意一下，就會發現的這種公開信函出來沒多久，就看見馬英九跑去大甲鎮瀾宮為媽祖抬轎遊行了。

黃健庭秘書長我不認識，也不知道他屬於那種基督教派，但我知道兩件事：一個有真實基督教信仰者，不會自稱是「虔誠」的信徒。因為一個人是否虔誠，不是自己說了算，驕傲的人才會說自己很「虔誠」。真實的信徒，只會說自己是個軟弱的人。一個人是否虔誠，是上帝在評鑑，因為上帝看人的內心。二是一個有真實信仰的人，會盡可能地避開在替別人祈禱時，說出這個人在社會響亮的名號，甚麼「總統、董事長」等這種稱呼，不會把屬世的榮耀名稱用在祈禱文中，因為祈禱是跟上帝對話，越懂得謙卑，就會越少用這種名號。

基督徒替別人祈禱，特別是替不同宗教信仰的祈禱是很好的事，但替政治人物祈禱，就要特別小心，以免讓信仰成為替人圖謀權位、扼殺真理的工具。更重要的，為別人祈禱，並不是要改變別人的信仰，而是在分享上帝在生命中的愛。

台灣的政治人物找不到幾位有真實信仰的人，只會看到政治人物常利用，甚至更嚴重的是戲弄神明。只要看這些政治人物，每逢廟寺有活動，就去參與，也不管這些寺廟背後真正的操控者是誰？甚至有不少民意代表是寄生在這些大型宮廟，用來壯大自己的財勢利益。這種政治人物的心中是不會有真實信仰的，他們是利用神明，並不相信真的有神明。就是因為這樣，才會利用神明圖利自己，進而欺騙、傷害別人也在所不惜。而有真實信仰的人，一定會清楚知道有一天都要面對他所信的真神的審判，這審判是任何真實宗教信仰都有的。

（作者為台灣基督長老教會牧師）

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