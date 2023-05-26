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自由廣場》香港人談國泰航空爭議事件

2023/05/26 05:30

◎ 康駿銘

香港國泰航空傳出空服員「歧視」非英語使用者，引來中國網民撻伐，股價應聲大跌。國泰CEO為此特意以「普通話」向大眾道歉，甚至火速解僱涉案員工。不過，國泰不但無法平息中國人的怒火，同時也令員工士氣受挫。

國泰航空其實早已被香港人嘲為「因航」（「因」管理不善而在全球最佳航空公司排名榜節節下跌的國泰「航」空），而且在反送中期間中國向國泰施壓，讓支持民主活動的員工停飛中國航線，並通報飛行人員的資料。

時任執行長何杲因拒應中國的無理要求而「被辭職」後，包括機師在內等多名員工因政治立場遭到解僱，大量優秀人才流失，加上中資公司的染指，今天國泰下跪可說是毫不意外。

不過，筆者認為國泰「歧視」事件並不單純。本來只是服務業常見的糾紛，卻引來中國官媒及香港特首的特別批評，不但充滿文革色彩，也很可能是借事件來為香港在語言、文化等強行與中國同步而鋪路。

事實上，國泰空服員一直都以英語為主，也是公司對空服員的要求。此外，中國旅客多年來惡行多端早已世人皆知，無理取鬧、甚至出手傷人的情況屢見不鮮，中國人與文明世界的衝突非一日之寒，歸根究柢就是中國人不懂何為「尊重」。

按國泰工會所指，國泰的公司政策表明對不守規乘客採取「零容忍」態度，但在此事上單憑不完整的錄音，及無法得知事發當時空服員與旅客溝通的實際情況下，管理階層就在短時間內解僱只是一起閒聊八卦的三名空姐，雖然空姐行為也欠恰當，但國泰的做法明顯是急於應對中國方面的言論，而漠視員工的權益和士氣，只是再次凸顯了因航「管理不善」的問題。筆者甚至預測國泰將為迎合中國旅客而作出政策上的改動，再也不是香港的國泰航空了。

國泰航空即便已經處處迎合中國，但到底來也是中、港兩面不討好，因為香港人與中國人在文化和價值觀上根本就是南轅北轍。如同香港政府妄以各種硬性方式來強逼「中港融合」一樣，中港之間的衝突多年來有增無減。兩岸一家親？才怪！

（作者為台灣基進國際部專員，原籍香港）

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