自由廣場》註銷凌友詩戶籍及健保

◎ 葉昱呈

貴版讀者投書「李東憲及凌友詩 均應依法開罰」一文，提及「台灣女孩」凌友詩任中國人大代表，經內政部依兩岸人民關係條例裁罰五十萬元，卻回嗆不會繳交罰款，作者認為針對依法裁罰之罰鍰，若拒絕繳納，可透過相關法律程序強制執行其在台灣的財產。對此，筆者有不同的看法。

目前，行政執行機關辦理中國地區送達之行政執行文書，係囑託財團法人海峽交流基金會（海基會）處理，而海基會則以航空掛號郵寄或協請中國相關單位方式協助送達當事人。問題是，中國對於一些大外宣或大內宣之「樣板愛國人士」，總是照顧有加，甚至百般阻擾海基會文書送達，間接造成罰鍰的強制執行程序難以完成。

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按《臺灣地區與大陸地區人民關係條例兩岸條例》規定，台灣地區人民在中國設籍，取得中國身分證或領用中國護照者，喪失台灣地區人民身分及相關權利（包括喪失全民健保資格），並由戶政機關註銷其台灣地區戶籍。因此，如果凌友詩已取得中國身分證，政府應即註銷其台灣戶籍及取消健保資格。此外，《入出國及移民法》第七條及第十一條明定，涉及內亂罪、外患罪重大嫌疑，或有事實足認有妨害國家安全或社會安定之重大嫌疑，不予許可（或禁止）入境、居留或定居。因此，個人認為內政部移民署自得依上述規定，將凌友詩列為管制入境名單，禁止其入境，予以嚴厲的制裁。

（作者為公務員，屏東市民）

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