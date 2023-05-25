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自由廣場》與我高二兒子的對話

2023/05/25 05:30

◎ 謝欣倩

中一中「烯環鈉」事件發生時，我提點同為高中生的兒子多留意涉及「種族歧視」的言行舉止，不料他淡淡地回：這怎麼了嗎？有這麼嚴重嗎？是你們心裡有鬼，對特殊族群特別敏感與保護，才會覺得這有歧視吧！

台大學生選舉公報新聞，我認真蒐集好第一時間專家學者的深度文章，希望能換得他認真嚴肅看待這議題。沒想到，他依舊淡然的回：「這怎麼了嗎？一看就知道是政見內容根本不可能執行，等他選上了再說。真選上，還能執行，才真有問題！」

我問：「政見內容可以這樣胡亂寫？更何況語帶歧視、不尊重。」

兒子回說，「這不就是言論自由嗎？政見本來就是參選人自由陳述，只要沒有特定人身攻擊。再說，台灣的選舉公報我也看過這類具歧視的政見。」說著他手機滑出新聞報導某候選人的政見，內容抱括：老公不行弄啊弄義務就舉發換愛馬仕、訓練不多嘴有禮貌的好公婆。他反問：「請問這樣的政見難道沒有歧視物化男性、不尊重老人？為什麼可以刊登不用被下架？」

他接下來的話更令我震驚：「社會所制定的保護弱勢政策，源自於彌補過去的不公平對待，但我們從小被教育人人平等，已經用人人平等的心態去面對這個世界，也覺得現今的社會已大致平等，為什麼有人可以被特殊保護（比如加分、比如單一性別保障名額）？況且，沒有被保護到的族群也有一定數量的個體相較被保護族群更為弱勢，他們怎麼辦？是不是代表受保護的族群理當被歧視，才能享有特殊保護？這樣的開玩笑只是一種對『政治正確』的反動現象。」

震驚，可能因為這番話看似冷漠無情，卻又深刻同理著被輿論撻伐的學子可能的憤怒點，也嘲諷著大人世界與社會正義的可能盲點。我開始轉向思考，這些孩子在什麼樣的環境下成長？如果說他們仗（優）勢欺人，那麼，是在什麼成長歷程與社會環境裡，他們學會了用這樣的方式行使優勢？他們成長過程中，真的一路優勢嗎？當他們也覺得被不公平對待或嘲諷時，心中的困惑及委屈，如何被理解與傾聽？

一個高中二年級學生有所依據的陳述，讓我這個媽媽省思良久。也希望社會在教誨、懲處的同時，有人能與這些孩子的內在連結，與他們深刻對話。時代真的不一樣了，與其焦慮他們未來一旦掌握社會資源的無良後果，不如相信他們的本性良善，只是需要被理解，這份理解，還需要我們先放下成見，視他們為一般人，一樣會受傷，一樣渴望公平。

（作者為家庭主婦，嘉義市民）

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