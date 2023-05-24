晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》用文字完整表達圖表 才是真能力

2023/05/24 05:30

◎ 周威同

無論是大學的學科能力測驗國寫作文或國中會考的寫作題目，每年一公布都會引來爭議。而爭議就是社會觀點差異的反映，代表臺灣已不再是個一言堂式的體制。這應該是好事吧！

例如一○八年會考國文作文「青銀共居」就涉及房價過高、青年低新窮忙族、高齡化社會、老人獨居等當前社會議題，可以讓學生反思並發揮政策想像力。有人擔心國中生如果沒有相關的知識背景，或因為城鄉差距所造成的資訊落差，將導致都會區學生佔有優勢，而今年則出現統計圖表作為題目，將民眾喜愛的影劇內容，以動作冒險、奇幻想像、恐怖驚悚、浪漫愛情等類別趨勢，要求學生寫出對此趨勢的看法，並以自身經驗或感想加以評論。前面那些名詞極為常見，而城鄉差距是否又會影響學生的學習表現？重點是，只有圖表和數字的作文，又要怎麼寫？

事實上，即使該圖表出現在某一版本的書籍，卻只呈現一種趨勢。我倒覺得此命題很有創意，因為無論是數字、圖表和文字，都是一種符號上的「能指」（signifier）文字，雖意有所指，疑義可能不大；然而數字搭配圖表所呈現的「所指」（signified）到底如何被讀者所理解和詮釋？則和每個人對文本分析的能力有關。因此文章如何撰寫，才能呈現書寫者多元創意與邏輯推理能力。

早期台灣的語文教育著重在記憶背誦作者生平、題解和註釋、翻譯等，雖是理解文本的基礎，但學生若缺乏生命經驗或教師未適切引導，學生如何能夠培養鑑賞與分析這種高層次的後設認知能力？而這正是一○八課綱所強調的素養導向的核心能力。

或許是長久以來，標準化測驗讓我們傾向接受標準答案，誤以為那就是公平，而對於開放式的提問感到焦慮。看看法國的哲學會考，那些題目會有標準答案嗎？

（作者是公民教師行動聯盟發起人、台東女中公民與社會科教師兼學務主任）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書