自由廣場》唯有優雅的台文書寫法 民眾才會樂意採用

◎ 蕭義崧

日前盧廣誠投書〈台語文字系統已有教育部規範〉一文中說，教育部已規定「羅馬拼音」作為台語教學的標音系統，之後並公布「台灣閩南語常用詞典」，所以教育部早就有台語漢字以及羅馬拼音字的規範用字。

但是教育部這本「閩南語詞典」有些用詞規定卻不合理，例如華語「你很高」，規定台語要寫成「你真懸」，用「懸」來代替「高」非常離譜，因為「懸」完全沒有「高」的含義在內。有將近三成的台語本來就是「有音無字」，強找漢字來代用，結果往往令人匪夷所思！

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筆著也不贊同使用「羅馬拼音」來書寫台語，因為很難學。長老教會推行羅馬拼音至今已經超過一百五十年，如果容易學習，社會上早就普遍使用。然而至今在任何一家書店幾萬冊的書本中，幾乎看不到一本使用「羅馬拼音」寫的台文書，可見羅馬拼音的難學。

教育部容許「漢羅混用」的形式來書寫台語，也就是如果不喜歡教育部選用的某些台語漢字，也可以改用「羅馬拼音字」。

但漢字是方塊字，羅馬字是楔形文字，這兩種外觀相差很多的文字並列在一起，不倫不類可想而知！洪惟仁教授曾指出，方塊字和楔形字並列非常突兀。他曾調查他的學生，是否能接受這種寫法，絕大多數的學生都表示無法接受。正因為難看，社會上大多數的人至今都無法接受這種寫法。

「漢羅混用法」這樣寫既然很難看，何不使用日文字母來代替羅馬字？例如：「伊洗ga真清kiˇ」可以寫成：「伊洗が真清きˇ」。

這樣的寫法就是「漢日混用法」。因為日語和台語一樣都是不捲舌語言，所以這種寫法學起來比較簡單．而且日文字母也是方塊字，和漢字放在一起很搭調。此外，平假名具有草書的優美，因此整個句子的外觀看起來很優雅。所以用「漢日混用法」書寫的台語，筆者將其稱為「優雅台文」。優雅台文簡單易學，而且電腦字庫中有日文字母，因此還可以上網，所以是解決台語書寫的最完美方案。

教育部由上而下的規定，不一定民眾就會採用。例如宋徽宗雖貴為皇帝，但他創造的「瘦金體」字型並不優美，因此後世出版的書並沒有採用他提倡的這種字體印刷。只有真正優美的事物才能留存下來。

寫「優雅台文」不必去背誦五十個日文字母，只要在書寫時，去查「日文字母五十音表」及「日文字母特殊發音表」即可。寫久了，這兩個表自然就能背起來。

優雅是一種誘因，大家樂於書寫台語，台語也會因此而得以振興！

（作者為退休教師、嘉義縣民）

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