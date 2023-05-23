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自由廣場》﹙鏗鏘集﹚老侯玩不出新把戲

2023/05/23 05:30

◎ 王景弘

侯友宜獲內定提名，卻故作與人無爭，「好好做代誌」，等到正式成為總統候選人，一開金口，卻只會老調新唱，讓國民黨瘡疤盡露。

他背誦老K對民進黨的栽贓，改變「撕裂」的受詞，變造DNA的主詞，搬憲法當遮羞布，指鹿為馬，狼披羊皮行騙，對充滿矛盾的「更生人」黨兩面不討好。

國民黨屬列寧政黨，沒有民主DNA，這是國際認證，李登輝把它民主化，但它本質上還是主席說了算，「徵召」還談什麼「資格」與「競賽規則」。

警察「為民保母」，應受敬重，但不是民主國家元首的材料；普廷是特務出身，但俄羅斯並非民主。侯友宜登場就與警官亮相，既突出警務背景，又突出逼死鄭南榕的劣跡，這種人談民主DNA是反諷。

國民黨習慣罵人「撕裂族群」，但始作俑者就是製造統治與被統治階級的國民黨，民主化之後，它怕被統治族群團結反撲，便以「撕裂族群」惡名恐嚇被壓迫族群。侯友宜把它重新包裝，改為撕裂「國家、社會」。

但撕裂國家與社會的禍首，還是國民黨和侯友宜。李登輝把「國」與「家」併成「台灣中華民國」，馬英九硬拆，「中華民國」才是他的「國家」，台灣只是他的「家園」。蔡英文用中華民國台灣，國與家合體，侯友宜又把「國」與「家」撕裂！

老侯空話要找回「中華民國的美」、「台灣人的好」，但「美」在哪裡？長江黃河蒙古草原嗎？台灣人「好」在哪裡？好在什麼時代？何時與何故失去「好」？侯友宜的「好」是要回復警察國家，重建一黨獨裁的「美」嗎？

侯友宜住的是列寧黨玻璃屋，得到朱立倫關愛眼神，抓起石頭狂丟。他自稱一生信念要「守護中華民國，熱愛台澎金馬土地」，聽來更像炒房客的台詞。

（作者為資深新聞工作者）

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