社論》讓台海成為護衛世界和平的「非戰區」

蔡英文總統在就職七週年演說除了呈現執政成果，並強調有兩件事情是「重中之重」。第一，是維持台灣在全球供應鏈的關鍵地位，第二，是維持台海和平穩定的現狀。她強調，和平是兩岸間的唯一選項，以維持現狀作為各方的最大公約數，就是確保和平的關鍵之鑰。現在，全球的共識很清楚，就是台海議題必須和平解決，戰爭不是選項。而在五二○前夕，台美關係更傳來喜訊，雙方共同宣布，「台美二十一世紀貿易倡議」首批協定內容。這是自一九七九年以來，最全面性的貿易協定，將會成為台灣簽署更多FTA及加入國際經貿組織的墊腳石。

儘管在野黨總統參選人均強烈批判民進黨執政下的台灣「百廢待舉」，但平心而論小英政府的執政成果，特別是經濟成長、供應鏈在全球的不可或缺地位，以及台美關係的提升，讓國際社會重新看見台灣，了解台海和平對全世界的重要性，則在在顯示台灣縱然在中國日益升高的戰爭威脅下，非但沒有百廢待舉，反而展現前所未見的韌性，一片欣欣向榮景象。這是任何一個國家受到大約人口七十倍的大國壓制時，難能可貴的表現。就像防疫一樣，反對黨基於選舉操作一再抹黑，但台灣的防疫成績卻是世界公認的。同樣的，即使兩岸關係日趨緊張，甚至可能爆發衝突，但兩岸關係惡化並非源自小英政府的挑釁。民進黨政府不接受九二共識及一國兩制，乃是維護台灣主權與安全的必然堅持，反而是中國在習近平高舉「中華民族偉大復興」旗幟下意圖併吞台灣，才是可能帶來戰爭浩劫的元凶。全世界的民主國家都理解這樣的狀況，遺憾的是，反對黨與所謂的反戰份子可能由於畏懼戰爭，或者受到中共認知戰的影響，都不指責加害者，反而抱怨受害者不能委曲求全，接受形同投降、亡國的「委屈的和平」。

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其實，中國近年擴大軍備，在南海造礁建立軍事基地，在台海、東海頻頻軍演，進行機艦騷擾，企圖突破第一島鏈，對周邊國家已形成嚴重威脅，尤其台海更成為地緣政治衝突的熱區。而台灣之所以得到舉世的關注，一是疫情造成供應鏈的斷鏈，台灣卻由於產業發展韌性，以及半導體居不可或缺的樞紐，加上台海是全球經貿重要通道，一旦因戰爭而中斷，全球恐因此造成經濟倒退。二是，俄中勾連，建立合作無上限的夥伴關係，形成專制獨裁的邪惡軸心，與美、歐、日為首的民主陣營形成對峙的新冷戰。而俄羅斯去年入侵烏克蘭，罔顧烏國的獨立主權，踏出侵略的第一步；中共則在烏俄戰爭中扮演假中立，並且由戰狼外交官公然否定前蘇聯加盟共和國的主權，顯然也在合理化未來的犯台戰爭。凡此，讓民主國家大感中共可能在台海炮製亞洲版烏俄戰爭的可能，於是種種結盟抗中，以及關注台海和平的動作頻繁出現。其中美國的態度最為積極，政經兩路並進。軍事上的印太戰略、四方安全對話（Quad）、澳英美三方安全夥伴（AUKUS）、強化台灣軍備與南韓的核威懾，菲律賓、南韓選邊站，日韓關係修補，在在形成了一道從東北亞到南海、東南亞、印度的抗中防線。在經濟上，則以重建供應鏈韌性為號召，強調「友岸外包」，並與台灣簽訂「台美二十一世紀貿易倡議」，啟動印太經濟架構（IPEF），CHIP4晶片聯盟，則形成一條對抗中國經濟脅迫的可信賴供應鏈。而歐盟、G7近來也一再強調推動關鍵供應鏈減少依靠中國，同時打擊經濟脅迫，「在不過度限制貿易與投資的情況下，保護有可能用於威脅我們國家安全的特定先進技術」。凡此顯示，民主國家已經徹底醒悟中國以保護主義為實、自由貿易為名，並以經濟脅迫達到政治目的的伎倆，並由此加速推動供應鏈的韌性。

誠如蔡總統所言，台灣，已經是當前世界的關鍵字。台海的議題，早已從兩岸、區域的層次，成為攸關全球安全及國際繁榮的焦點，全世界都是利害關係者。現今的世界已形成民主對抗專制的形勢，台灣的位置與實力更扮演著捍衛民主與普世價值的重要角色，既讓世界看見友善和平的台灣，也看到台灣可以貢獻世界和平與人類福祉的能力。所謂「台灣問題，是中國的核心利益，必須由中國人自己解決」，這是中國自己畫下的紅線；但是台海安危攸關全球經貿利益與地緣政治和平，不是台灣自己說的，而是全球民主國家的共識。台灣致力於台海和平與兩岸關係的改善，世人有目共睹，反觀中共破壞和平，極力擴張，以及日趨嚴厲的專制，更是民主國家日漸迫近的危機。總之，小英政府七年來的努力，已經有效提升台灣的國際影響力，讓台灣成為民主國家有意共同保護的民主範例，台海更將是民主陣營畫定的「和平非戰區」，一旦中共野蠻侵犯，勢必引起民主國家的共同撻伐與反擊。

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