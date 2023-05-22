自由廣場》台海情勢沒嚇跑僑生 卻嚇壞國民黨

◎ 李武則

國民黨立委江啟臣日前質詢提及台海情勢恐嚇跑僑生，惟僑委會委員長徐佳青回以近年來台僑生人數激增，且留台人數逐年攀升；此況除顯示江委員不甚瞭解僑生政策而「誤判情勢」外，或許反應出許多國民黨人內心對台海局勢的不安及對國軍與國防缺乏信心。

江啟臣委員的杞人憂天恐怕不是來自於地緣政治的風險，而是來自於國民黨內部長期瀰漫著「朝共」、「媚共」、「舔共」、「恐共」及「投共」的氛圍所致。早從兩蔣時代之後，國民黨大老星夜趕赴北京「朝共」者絡繹不絕；二○○○年政黨輪替之後，藍營政客及權貴子弟「媚共」及「舔共」爭先恐後搶擔兩岸買辦者，更是前仆後繼；近年因「恐共」而「投共」者則族繁不及備載。

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國民黨過去有人明言「不再反共」、有人「為祖國感到驕傲」、有人搶著幫中國推銷疫苗、更有些不知恥的退休老將到北京恭聽皇恩浩蕩，並心悅誠服聆聽中共國歌「義勇軍進行曲」，絲毫無軍人武德及羞赧愧歉之心。

近期國民黨老人馬英九訪中，無視中共的矮化、冷落及嘲笑，可唾沫自乾不敢自稱臺灣「前總統」，卻以「這個」代替曾經的職位；中共搞出武漢肺炎造成全世界七百萬人死亡，馬「這個」卻大讚中國控制疫情「是對整個人類的貢獻」，完全顛覆一般人對「是非曲直」的認知。

許多泛藍政客內心充滿失敗及投降主義，倘兩蔣地下有知，肯定會發出「怎無一人是男兒」的憤慨！國民黨人甚怕習大大御駕親征，又認為美國「備多力分」無暇兼顧台灣，以致面對習大大總展現「溫良恭儉讓」，面對自己人又顯得趾高氣昂盛氣凌人；看到中共機艦擾台就覺兵兇戰危，各類「和平協議」紛至沓來，卻無人看見西藏下場殷鑑不遠。

委屈的和平絕對不會帶來真正的和平，當「低度文明」再度統治「高度文明」的社會，台灣人面對的不只是盧沙野口中的「再教育」，恐怕「二二八事件」會再度上演。

只有實力才能換取和平，只有強大國防才能保護民主。今年來台讀書的僑生人數呈現快速成長，代表海外僑生無懼於江委員所擔心中共對台灣的威脅，突顯的是僑生對臺灣堅定良善治理以實力護民主的信心、及對台灣主流民意「抗共保台」的信心、以及對全球民主同盟共同對抗集權專制政權的信心。

（作者為政府前駐美加人員）

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