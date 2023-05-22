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自由廣場》新北洗地磚與中國脫口秀

2023/05/22 05:30

◎ 朱孟庠

國共兩黨對言論自由的箝制，兩岸幾則新聞對照一下，還真是兄弟黨！

中國脫口秀演員李昊石，在表演中以「作風優良，能打勝仗」，形容自己撿來的兩隻野狗，卻被黨媒豢養的小粉紅舉報，面臨三年刑期，經紀公司約當六千萬台幣罰款，並遭禁演。不管是文字上的「隱喻」或意象上的「換喻」，一點幽默就遭來不可承受的重罪。

出版人富察（本名李延賀）二○○九年起就長居台灣，擔任「八旗文化」總編輯，改拿中華民國護照。今年三月涉險回中國上海註銷原中華人民共和國國籍，卻因「煽動分裂國家罪」遭逮捕。八旗的書根本進不了中國，怎煽動、分裂？但中共說你煽動，就是煽動！

民間團體「公投護台灣聯盟」理事長羅宜等三位年輕人，到新北市府旁的人行道地磚，以強力水柱沖洗，將髒污洗去後，留下字卡上「落跑市長侯友宜」字樣。洗地過去在其他倡議行動宣傳期間都曾出現過，新北市海山分局警員在「還沒找到適用法條」下，先限制人身自由，強行帶回派出所。民主台灣竟出現和專制中國一般的「文字獄」？

新北市長侯友宜參選總統宣言，指賴清德搞「撕裂」「煽動」台灣社會。認真聽完，就是毫無具體事證指涉的空洞口號。真要說，侯才是在煽動的人。侯說「百廢待舉」，有嗎？從基本工資、育兒津貼、托育補助、幼兒照顧、人均GDP、長照服務等等的政策改革，數字會說話，樣樣比國民黨主政時強！潛艦國造讓國防自主、中央舉債金額更是遠較馬政府時期大幅降低。

侯指賴清德、民進黨「撕裂台灣」，可笑！面對中國機艦繞台，圖謀併吞台灣，議員戴瑋姍質詢：「誰是台海危機的威脅者？」侯拒回，「台海問題是中國問題還是全球問題？」侯回「兩岸問題」，連敵人是誰，都不敢說。中國國民黨真像是中國共產黨的魁儡？是分裂台灣、摧毀民主自由的幫兇甚或主嫌？

別忘了「馬這個」前總統，跑到希臘否認蔡總統的兩岸互不隸屬，馬英九連台灣是一個主權獨立的國家都說不出口！這樣的中國國民黨如果執政，台灣問題成為中國內政，解放軍攻台時國際如何挺身援助？誰才是「分裂」台灣的禍首？

說到底，中國國民黨派誰出來都一樣，不是在選台灣總統，是在選特首，「馬這個」就是鐵證。

（作者為李登輝基金會前副秘書長）

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