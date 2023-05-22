自由廣場》侯友宜的笑話

◎ 林金忠

在資深媒體人羅友志爆料新北市長侯友宜曾經介入市議員選舉搓湯圓事件時，筆者就認為羅友志是擔心如果侯友宜代表國民黨參選總統會鬧出很多笑話，會帶給國民黨及其立委候選人很多麻煩。

果不出所料，在被徵召後第三天，侯友宜就開始鬧笑話，他說民主自由是國民黨的DNA。接著又是「台南人沒眼睛」風波，以道歉收場。這樣的侯友宜在未來選戰中還會鬧出多少笑話，令人好奇。

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民主自由如果真的是國民黨的DNA，台灣就不會有所謂的「政治受難者」，就不會有「黑名單」，就不會發生「中壢事件」、「美麗島事件」，就不會發生慘絕人寰的「林宅血案」，就不會發生舉世矚目的「陳文成命案」，就不會有「520農民運動」，就不會有「野百合學生運動」，就不會有「太陽花學生運動」。這些事件都發生在國民黨執政期間，都是國民黨沒有民主自由DNA的關鍵指標，侯友宜是忘記了呢？還是害怕想起來啊？

不過也好，侯友宜說這話至少表示他認同台灣選擇走在自由民主的道路上是正確的，他也想要蹭蹭熱度。這更間接證明民進黨前身的民主前輩們當年為台灣爭自由爭民主是站在歷史正確的一邊。

無論如何，當年黨外人士（民進黨前身）爭自由爭民主的年代，站在對立面的就是國民黨，打人、抓人、殺人、關人的都是國民黨！中國國民黨的骨髓裡根本沒有民主自由的DNA！

（作者為大學兼任講師，雲林縣民）

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